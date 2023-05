Martín Arrau: el hombre que lideró la campaña del Partido Republicano

“Quiero darle las gracias en especial a nuestro jefe de campaña, Martín Arrau”. Así, el fundador del Partido Republicano, José Antonio Kast, agradeció en medio de su discurso la noche de este domingo a Martín Arrau García-Huidobro, tras la amplia victoria de la tienda en las elecciones del nuevo Consejo Constitucional.

Dicha frase, no solo la verbalizó Kast. En la sede republicana, ubicada en Avenida Presidente Errázuriz, en la comuna de Las Condes, se repitió entre militantes que festejaban el aplastante triunfo a nivel nacional, quienes se acercaban a Arrau para agradecerle por el trabajo realizado durante meses y que se coronaba con 22 candidatos electos.

Fue exconvencional por el distrito 19, región de Ñuble, tiene 44 años, y lo definen como un hombre de gestión, estructurado y ordenado. Pero por sobre todo, como una persona dispuesta a todo por defender los ideales del partido. Dicha imagen, la ha construido en pocos meses. Y es que fue recién en octubre de 2022 que concretó su arribo. Cuatro meses más tarde fue elegido como jefe de campaña.

El viraje

Como muchos miembros del Partido Republicano, Arrau militó antes en la Unión Demócrata Independiente (UDI). En esta última tienda, dicen, era parte de la facción “dura” del partido, cercano a los exministros y exsenadores Claudio Alvarado y Víctor Pérez. No obstante, su paso por la UDI fue corto, ya que en medio del anterior proceso constituyente renunció.

Fue ahí que comenzó a estrechar lazos con figuras republicanas como la exconvencional Ruth Hurtado. Desde el interior del partido, eso sí, afirman que Arrau siempre estuvo al tanto y atento de lo que ocurría con el entonces movimiento político.

Estudió ingeniería civil en la Universidad Católica, y su educación básica y media la realizó en el Colegio San Ignacio El Bosque. Está casado con Luz María Izquierdo. Una de sus grandes pasiones, dicen quienes lo conocen, es andar en bicicleta. Arriba de las dos ruedas ha recorrido Bolivia, Argentina, Perú y parte de Australia.

Su vida ha estado unida al campo. Vivió en Ñuble y su familia proviene de esa misma región. En lo laboral, desde que finalizó sus estudios universitarios trabajó en el sector privado. Fue recién en el segundo gobierno de Sebastián Piñera que tuvo su primer contacto con la política, cuando fue nombrado delegado presidencial. Entre 2018 y 2020 fue el primer intendente de la región de Ñuble.

La campaña

Fue el pasado mes de febrero cuando el Partido Republicano comenzó con la planificación de la campaña. Los primeros días de aquel periodo, le pidieron a Arrau liderar el proceso. Lo anterior, explican fuentes de la colectividad, porque él “vivió de cerca el fracaso del proceso constituyente” y porque cumplía con ciertas características que se buscan.

Dicho perfil apuntaba a alguien ordenado, obsesivo con la planificación y con ser un hombre de gestión, con flexibilidad para modificar el rumbo de la campaña a partir de los datos que iba recolectando en mediciones y estudios. Arrau complía con aquello.

Junto a Kast planificó la estrategia, recorrió el país y preparó a los candidatos. Se organizaron distintos coaching para cubrir las debilidades de cada uno de los candidatos, como redes sociales, abordar entrevistas, cómo realizar una buena salida a terreno, entre otras.

Asimismo, se definió lo que para los miembros republicanos es fundamental: nunca esconder el nombre del partido y no sacar el escudo de los afiches. En conclusión, ir de frente. Además se establecieron tres ejes de campaña.

El primero, fue que debían ser consistente con lo que siempre habían dicho, y que creían que las personas se iban a sumar al proyecto por la situación actual del país. En segundo lugar, todos los candidatos deben estar alineados en los colores y la gráfica. Y por último, la introducción de contenidos, se debía hablar de los temas que eran prioritarios para la nueva constitución como la propiedad privada.

Pese a los buenos resultados de esta noche, que distan mucho de los alcanzados por la izquierda y centro-izquierda, en el partido confirman que Arrau no es una persona experta en campaña, pero que el Partido Republicano está compuesto por muchos políticos con años de experiencia que ayudaron y aportaron en la toma de decisiones.

Día a día

“Arrau no duerme” o “despierta muy temprano” son frases que se repiten entre militantes republicanos. Esto lo dicen porque en los últimos meses los llamados comenzaban desde las 8 de la mañana y no tenían una hora de término.

El círculo de hierro del exconvencional está conformado por Vicente Bruna, expresidente de la juventud del partido y actual vicepresidente; Ruth Hurtado, presidenta de Republicanos y exconvencioanl; Catalina Ugarte, concejal por Las Condes; y Carlos Soublette. Junto a estos, algo que realizó día a día fue medir cada acción y adecuarla si era necesario para cumplir los objetivos antes definidos.

Además, sostienen fuentes, el apoyo de su familia “fue incondicional”. Su mujer pasó a desempeñar funciones como fotógrafa, chofer, entre otras, lo que según cercanos a Arrau le dio más fuerza para dirigir la campaña. En esta, priorizaron siempre una hora en la calle, volanteando, conversando. Lo más importante era “dejar los pies en la calle” junto a la utilización de las redes sociales.

A inicios de marzo, ya había claridad de las giras que realizarían y quién participaría de ellas. También se encargó de los detalles logísticos, dónde alojarían y cuantos días estarían en cada lugar.

Rol de Kast

Kast y Arrau no son amigos de la vida, no se conocen hace muchos años, no compartieron en la UDI en el pasado. A ambos solo los une algo: las ideas. Arrau trabajó en la primera vuelta presidencial de 2021 por Kast, y desde su arribo al partido ha estrechado lazos con el excandidato presidencial.

La decisión de qué rol tendría Kast en la campaña estuvo siempre clara, explican en el partido. Y Arrau fue uno de los que lo impulsó: “Es importantísimo y hoy ejerce un liderazgo que nadie puede desconocer”, comentó en campaña a sus cercanos. Y, repetía continuamente que sería un error estratégico no ponerlo a disposición de la campaña.

Esta semana el exjefe de campaña lanzará una fundación en la región de Ñuble, que estará enfocada en el centro sur de Chile, y que tiene como objetivo trabajar con jóvenes, formar talentos políticos y la difusión de principios y valores.

Además viajará a España para descansar, pero también por temas políticos. Cercanos a Arrau explican que es difícil que se tome unas largas vacaciones o que se desconecte porque “no puede quedarse tranquilo”.