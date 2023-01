El supuesto secuestro de tres niños que movilizó a cientos de personas y provocó psicosis en Linares

De un momento a otro las calles vacías de una tranquila noche de verano en Linares comenzaron a llenarse de gente. Un llamado telefónico alertó a la policía y, en paralelo, un rumor comenzó a difundirse por redes sociales. Transmisiones en vivo a través de páginas de Facebook fueron promotoras de lo que vendría más tarde. La alerta duró varias horas y extendió hasta la madrugada las tareas de una búsqueda que no tuvo frutos.

Cerca de las 22:00 horas del domingo recién pasado, una impactante información ponía en alerta a todo Linares, región del Maule: un padre había secuestrado a tres niños con la intención de hacerles daño. El hombre se movilizaba a pie junto a los menores bordeando la línea férrea.

Estaba oscuro y la sensación de que podría ocurrir una tragedia predominaba. A través de Facebook, las páginas locales daban por hecho que se trataba de una información real, mostrando imágenes de la búsqueda iniciada por efectivos de Carabineros de Chile y el despliegue de funcionarios municipales de seguridad ciudadana.

El cuadro a esa hora era de tensión y así lo retrataba una de las varias cuentas locales de Facebook dedicadas a difundir hechos que consideran noticiosos en Linares.

La búsqueda se extendió hasta altas horas de la madrugada. A los linarenses desplegados, se sumaron incluso habitantes de comunas vecinas como Cauquenes y Talca, provistos de elementos para la búsqueda.

Caldo de cultivo

A las 22:14 horas del domingo comenzó la transmisión de la primera de las páginas de Facebook. Al otro lado de la pantalla, la voz de un hombre con tono serio ponía énfasis en la gravedad y magnitud del asunto, entregando detalles de algo que todo indica nunca sucedió.

En su relato, el hombre advertía también sobre el peligro que significaba que el supuesto secuestrador transitara junto a sus víctimas por la línea férrea que bordea la comuna: “El tren de la línea F viene a la altura de San Javier, por eso se ha acordonado todo el sector”, describía.

Mientras tanto, en las imágenes mostraba el arduo trabajo de Carabineros y a los primeros vecinos que se acercaron al sector “cruce Matadero” para colaborar en la búsqueda.

“Son tres menores quienes salieron obligados con este hombre quien está con intenciones locas en su cabeza para atentar contra su vida”, remarcaba.

La preocupación se apoderaba de la ciudadanía y lo dejaban notar en la transmisión: “¿Qué pasó con los niños?”, “está pasando el tren”, “¿se sabe algo de los niños?”, “¿encontraron a los niños o aún no?” Fueron solo algunos de los miles de comentarios que repletaban las redes sociales linarenses.

Sin rostro ni nombre

Faltando poco para las 23:00 horas ya eran decenas los habitantes de la ciudad que habían decidido salir a colaborar en la búsqueda de los tres menores: no sabían sus nombres ni cómo vestían, o quién había denunciado, ni cuáles eran las características del captor… solo que habían sido secuestrados y que corrían serio peligro.

Daba lo mismo la forma. La gente se movía a pie, en bicicletas, en moto, autos particulares, sobre camionetas o en furgones y con linternas se plegaban a la búsqueda.

En cosa de minutos, otras páginas de Facebook comenzaron a replicar la información y a conversar con alguna de las ahora cientos de personas que se desplegaban por las calles en diversos puntos de la ciudad. Pero con el pasar de las horas, se mostraban los primeros signos de indignación.

“Necesitamos saber el nombre de uno de los niños, por último, para gritar el nombre, porque no sacamos nada con recorrer si al final los niños no van a saber que los andamos buscando”, señalaba una mujer entrevistada por uno de los portales de Facebook.

De lejos se escuchaba el grito de otra persona que exigía la presencia de drones y el despliegue de funcionarios del Ejército en la búsqueda, mientras un hombre de unos 50 años cuestionaba el actuar de la madre de los menores presuntamente desaparecidos.

“La mamá que responda, que salga en busca de sus hijos. Así como se desespera, por qué no sale y da cara y dice ‘mis hijos se llaman tanto’ para que ellos puedan gritar”, manifestaba.

De ahí en más todo fue psicosis. Nuevas páginas de noticias locales en Facebook se sumaron a la cobertura cerca de la media noche y las transmisiones en vivo se multiplicaron. A esa altura no había casi nadie en Linares que no estuviera enterado de una emergencia que no fue.

¿Hubo denuncia?

El despliegue de Carabineros, en la búsqueda por las cercanías de donde supuestamente habían sido avistados los menores junto a su progenitor, le daba sustento a las informaciones que circulaban.

Pero con el paso de las horas y al no existir antecedentes concretos de las presuntas víctimas, las personas que participaban de la búsqueda, quienes las seguían por redes sociales y la propia policía comenzaron a dudar.

Efectivamente, según explicó al día siguiente la institución policial, sí se recibió el reporte de una persona que aseguró haber visto a los pequeños siendo llevados contra su voluntad por un sujeto. Esto justificó el procedimiento policial.

El subcomisario de los servicios de la Primera Comisaría de Carabineros de Linares, capitán David Fuentes Palma, entregó detalles del procedimiento, asegurando que cerca de las 22:00 horas se recibió un llamado en la Central de Comunicaciones (Cenco) que los alertó de presuntas amenazas recibidas por un hombre.

Este último fue quien supuestamente avistó al padre y sus tres hijos.

En ese contexto, una patrulla de Carabineros se trasladó la noche del domingo hasta el lugar desde donde se estaba haciendo la denuncia, explicó Fuentes.

“Al entrevistarse con este individuo, manifestó que había visto a un adulto en compañía de tres menores y en actitudes muy extrañas. Conforme a esto, él indicó además que tenía la percepción de que esta persona intentaba suicidarse”, comentó.

El capitán Fuentes indicó que un equipo de la policía uniformada “fue direccionado a realizar tareas de búsqueda de los menores (…) trabajando en conjunto con otras entidades para poder dar con la ubicación”.

El propio oficial indicó en “el transcurso de la noche no se efectuó ninguna denuncia que acreditara que los menores habían sido raptados, secuestrados o desaparecidos de alguna manera”, pero que “de igual forma se continuaron con estas diligencias, no pudiendo obtener resultados positivos hasta el momento”.

El director de Seguridad Pública de la Municipalidad de Linares, Rodrigo Beals, sostuvo que, pasadas las 21:00 horas del domingo, los equipos municipales recibieron unos “nueve llamados del sector balneario Ribera Ancoa, donde daban cuenta de un masculino con tres niños arrancando del lugar en actitudes sospechosas”.

Beals detalló que durante la noche continuaron recibiendo reportes de personas que aseguraban haber visto al hombre y los pequeños en distintos lugares, pero pese al enorme despliegue, nunca pudieron dar con ellos.

Evalúan indagar enredo

Hasta la mañana del lunes todo continuaba siendo confuso. No había denuncia, pero Carabineros sí confirmó un llamado telefónico con los antecedentes que rápidamente fueron difundidos por una página de Facebook, misma plataforma donde se aseguró desde el primer minuto que la Policía de Investigaciones (PDI) tenía todos los antecedentes de la denuncia.

Además, en dicha plataforma se habló desde el comienzo de un amplio despliegue policial y de seguridad ciudadana “con el fin de encontrar a este alocado padre, quien salió en compañía de sus tres hijos con intenciones claras de quitarse la vida y atentar contra la vida de sus tres pequeños”.

Consultados por la Unidad de Investigación de BioBioChile, desde la Policía de Investigaciones indicaron que la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales y Menores (Brisexme) en la zona tomaron contacto con Carabineros, con la persona que realizó el llamado y con el “medio de comunicación” que empezó a difundir la noticia.

¿El resultado? “No se pudo acreditar lo denunciado ni tampoco descartarlo”.

En efecto, este medio consultó al Ministerio Público por la situación. Desde el organismo persecutor indicaron que nunca recibieron antecedentes sobre la denuncia por la supuesta desaparición de los menores, advirtiendo que evalúan iniciar de oficio una investigación para determinar qué ocurrió y eventuales responsabilidades penales por el revuelo causado.

En definitiva, si bien desde el municipio y Carabineros confirman la existencia de llamados, ni la fiscalía ni la PDI ni ningún otro organismo tiene en su poder antecedentes concretos que permitan acreditar la ocurrencia del secuestro que movilizó a gran parte de la ciudad.