¿Y ahora? Las claves, según especialistas, que debería tomar el gobierno tras semanas del terror

El desplome en las encuestas, crisis política interna, compleja relación entre partidos oficialistas, etc. Un verdadero telón de fondo a la crisis que se desató al interior de La Moneda tras conocerse los 13 indultos, que Gabriel Boric tildó de “desprolijidades”. Los ex ministros Francisco Vidal y Jaime Bellolio, y los analistas Marco Moreno y Tomás Duval, desmenuzan el actuar del Ejecutivo y el camino a seguir. Hay una coincidencia entre todos: el cambio de gabinete no es la solución. Para Vidal, por ejemplo, “la primera línea es la conducción política, y sobre todo el comité político. Pero la segunda línea es de gestión y ahí estamos fallando”