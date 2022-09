La prueba de ADN con que exfutbolista imputado por violación de menor busca zafar de la cárcel

La detención del exfutbolista Francisco Pedraza Abrilot se concretó el 28 de julio de 2021. Ese día el volante ofensivo con pasado en las inferiores de Everton de Viña del Mar y Santiago Wanderers fue capturado en Bolivia por una antigua causa judicial por violación tramitada en el Juzgado de Garantía de Linares.

El proceso penal que desencadenó en su aprehensión había iniciado 7 años antes. En concreto, fue el 10 de junio de 2014 cuando el Ministerio Público solicitó al tribunal la formalización -en ausencia- del deportista que en esa fecha ya se encontraba fuera del territorio nacional.

En efecto, Pedraza Abrilot figuró desde el comienzo como el principal sospechoso de la violación de una menor de edad, hecho ocurrido durante una fiesta realizada en mayo de 2013 en Linares. Su repentina ida a Bolivia en octubre de ese mismo año para continuar su carrera futbolística lo hizo parecer todavía más culpable.

La causa, tras años paralizada, se reactivó recién en marzo de 2017 cuando la Fiscalía Local de Linares solicitó la extradición del jugador, quien por esos días todavía intentaba relanzar su carrera en el fútbol altiplánico. El trámite para traerlo por la fuerza a comparecer ante la justicia chilena, sin embargo, tuvo frutos recién cuatro años más tarde cuando fue capturado por la policía boliviana.

Así, y tras ocho meses tras las rejas en el país vecino, Pedraza fue trasladado a nuestro país para continuar con el proceso. En esa misma condición continuó acá hasta el 25 de agosto de este año, día en que se le rebajó la cautelar a arresto domiciliario nocturno.

¿La razón? La jueza de garantía consideró que -tras el aporte de un nuevo antecedente- no habían suficientes argumentos que sostuvieran el mantener al imputado encarcelado en el penal Santiago 1. El Ministerio Público apeló a la resolución y fue la Corte de Talca la que en fallo dividido confirmó la rebaja.

Prueba clave

Una vez fue traído a Chile el también exjugador de Deportes Linares, club donde militaba cuando participó de la fiesta donde se perpetró el delito, se hizo asesorar con un equipo de abogados especializados en el área penal que cambiarían -al menos por ahora- su suerte.

Todavía en prisión preventiva, el imputado por violación se sometió a un comparativo de ADN que podría transformarse en prueba clave para defender la inocencia que asegura a pesar de la declaración de testigos y de la propia víctima que lo incriminan.

En efecto, y por solicitud de la defensa encabezada por el abogado Nelson Salas Stevens, el el Laboratorio de Criminalística Regional de Concepción de la PDI comparó ADN del exfutbolista con restos biológicos levantados en su minuto desde el sitio del suceso. ¿El resultado? 99,9% de incompatibilidad entre las muestras.

En síntesis, el documento al que accedió la Unidad de Investigación de BioBioChile señala que, en base al análisis genético realizado, es “posible excluir al imputado Francisco Pedraza Abrilot como el individuo de sexo masculino descrito en el Informe Pericial Bioquímico Nº 169 de fecha 27.FEB.014 del Laboratorio de Criminalística Central”.

Lea el documento:

¿Inocente?

Consultado por la situación, Francisco Pedraza Abrilot aseguró a BBCL Investiga ser inocente del delito que le imputa el Ministerio Público, señalando que la víctima pudo haber estado “confundida” al momento de hacer la acusación.

Asimismo, aseguró que -por razones lógicas- el proceso le ha traído graves consecuencias tanto personales como laborales: “Me produjo un daño personal (…) también a toda mi familia, un daño irreparable”.

Las declaraciones de quienes esa noche estuvieron compartiendo con la víctima y el imputado, sin embargo, son contundentes. Una amiga de la joven declaró ante la PDI que Pedraza había sido sorprendido por su hermana al interior de la pieza donde ocurrieron los hechos.

Además, aseguró haber recibido al día siguiente de manos del propio Pedraza $15.000 en efectivo para comprarle a su amiga la pastilla del día después.

“(…) Como nadie quería hablar con él, yo contesté el teléfono y me dijo que quería aclarar las cosas con (la víctima). Le dije que ella no quería verlo, él me dice que fuéramos los dos a comprar la pastilla del día después y le dije que no, y le respondí que si quería la compraba yo, por lo que finalmente me pasó los quince mil pesos y luego nos retiramos del lugar.

Fiscalía descarta inocencia

Si bien en el Ministerio Público reconocen la validez del examen comparativo que permitió el cambio de medida cautelar del imputado, insisten en que es el exfutbolista el autor de la violación de la menor de entonces 15 años.

Contactada por este medio, la fiscal Mónica Canepa -especialista en delitos sexuales de la Fiscalía Local de Linares- explicó que la muestra con la que se comparó el ADN del exfutbolista corresponde a una mancha encontrada en el sitio del suceso, específicamente en una cama que no era ni de la víctima ni del imputado.

“A nuestro juicio esa prueba no es algo concluyente, porque solamente lo excluye respecto de que esa mancha en esa sábana no corresponde al imputado. Desde ese punto de vista hago presente que este es un hecho donde él es sindicado por la afectada como el autor, así como otros testigos que lo vieron al momento de los hechos”, remarcó la persecutora.

La fiscal Canepa se mostró confiada en el éxito del proceso penal y adelantó que esperan conseguir una condena en un juicio oral.

“En esta causa hay otras diligencias que actualmente también están en espera, incluso algunas solicitadas por la defensa. Todos esos son antecedentes que -en su momento- vamos a evaluar para efectos de acusar. Cuando se solicitó la extradición habían antecedentes, a nuestro juicio, que no han variado en cuanto a la participación de él en estos hechos”, subrayó.

Entre las diligencias pendientes mencionadas por la fiscal está un examen comparativo de ADN a otro hombre que estuvo ese día en el sitio del suceso, quien habría sido el que en primera instancia acompañó a la joven hasta la habitación.

Con todo, el también exjugador de Deportes Temuco continuará las semanas que restan de investigación -y probablemente hasta el juicio oral- bajo las cautelares de arresto domiciliario nocturno, arraigo nacional y prohibición de acercarse a la víctima.