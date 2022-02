Vertimiento de crudo en Amazonía ecuatoriana gatilla protestas frente a encuentro petrolero en Quito

El Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica de Ecuador informó el lunes que el vertido ha provocado una afectación de 2,1 hectáreas, principalmente en una zona protegida.

Representantes de organizaciones indígenas y ecologistas se concentraron este martes a las puertas del Encuentro Anual de Energía y Petróleo (Enaep) en Quito.

Eso para expresar su rechazo al extractivismo y condenar la actuación del Gobierno tras el último vertido de crudo ocurrido el viernes en la Amazonía.

El Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica de Ecuador informó el lunes que el vertido ha provocado una afectación de 2,1 hectáreas, principalmente en una zona protegida.

La emergencia se produjo por la rotura de la tubería de un oleoducto en la provincia de Napo.

La región amazónica ecuatoriana viene experimentando en los últimos dos años episodios de vertidos.

Todos han sido provocados por la rotura de tuberías de los oleoductos que trasladan el combustible hasta otras regiones del país.

Al final estos hechos terminan causando importantes afectaciones según las denuncias de los damnificados, buena parte de ellos miembros de comunidades indígenas.

“No han pasado ni 100 días de la COP26 y ya están nuevamente negociando nuestros territorios, el agua y la biodiversidad” Hoy acompañamos junto a @CONAIE_Ecuador y @confeniae1 en la manifestacion en contra del “Encuentro Anual de Energía y Petróleo 2022”. pic.twitter.com/CT2H9Y8OJb — Gregorio Mirabal (@gregoriomirabal) February 1, 2022

Últimos vertidos en Amazonía ecuatoriana

Por ejemplo, el pasado 8 de diciembre, tres oleoductos resultaron dañados.

Aquello paralizó el bombeo de crudo en la zona debido al fenómeno geológico conocido como erosión regresiva, en la cuenca del río Coca.

Previamente, en 2020, un deslizamiento a la altura de la desaparecida cascada San Rafael en la misma región provocó un derrame que afectó a unas 27 mil personas.

“Le exigimos a la Corte Constitucional que genere los estándares adecuados de reparación” y que no ocurran nuevamente casos como los derrames vividos en esa región, reclamó esta jornada la abogada Silvia Bonilla en representación de la Alianza de ambientalistas, indígenas y grupos sociales.

🛑Declaratoria de @coicaorg @CONAIE_Ecuador @confeniae1 y @DDHH_Ec ante el XVI Encuentro anual de energía y petróleo 2022 y la falsa ilusión de la "seguridad jurídica" del Decreto Ejecutivo Petrolero 95 en medio de un gran derramehttps://t.co/Dht3nUAIiH https://t.co/2jea18P3j0 pic.twitter.com/8nJohphklS — CONFENIAE (@confeniae1) February 1, 2022

Líderes indígenas protestan contra derrame

“Los pueblos indígenas y nuestros territorios están siendo sacrificados”, reclamó hoy la líder amazónica Nemo Andy al denunciar que el reciente derrame de crudo afecta a unas 60 mil personas.

En la protesta estuvo el presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), Leonidas Iza.

El dirigente se quejó de la falta de garantías jurídicas y sociales que afrontan las comunidades locales ante la pretensión del Ejecutivo de expandir las fronteras de la extracción minera y petrolera.

Además, Iza se refirió a la propuesta del Gobierno ecuatoriano de duplicar la producción petrolera.

Así, pidió al mandatario, Guillermo Lasso, “que cumpla la palabra que fue llevando a la COP26, donde pidió a todo el mundo el esfuerzo por conservar el medioambiente”.

#Hoy

Organizaciones indígenas y de #DDHH realizaron un acción de protesta para cuestionar la realización del XVI Encuentro anual de Energía y Petróleo, luego de que el #28Ene se registrara un nuevo #SOSDerrameAmazonía. Declaración conjunta 👉 https://t.co/RGNF8j5ucv pic.twitter.com/LTJ6hfIb4b — AFrontlines_ES (@AFrontlines_ES) February 1, 2022

“No nos traen desarrollo”

En los mismos términos se expresó un representante de la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (Coica).

La organización recordó el reciente desastre ambiental ocurrido en Perú y los registrados en el territorio ecuatoriano para pedir unidad a nivel regional a la hora de hacer frente a las prácticas extractivas.

“Ha pasado más de medio siglo de invasiones, de negociaciones y sobre todo de la venta de nuestros territorios como si fueran territorios donde no hay vida, donde no hay pueblos, donde no hay biodiversidad, donde no hay naturaleza”, defendió.

Algunos de los asistentes a la concentración portaban pancartas que rezaban “no nos traen desarrollo”, “alarma en el pulmón del mundo” y “derrames que no han cesado en décadas”.

Integrantes de la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos recordaron que las consecuencias del último vertido ya se dejan sentir en la cuenca del río Coca, principal vía fluvial de la Amazonía ecuatoriana.

Así, vaticinaron que la afectación podría equipararse a la ocurrida en abril de 2020.

Esa se extendió a más de un centenar de comunidades, en su mayoría indígenas.