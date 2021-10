ONU inquieta ante "poco tiempo" disponible para evitar fracaso de COP26: cumbre parte en 9 días

El secretario general de la ONU, António Guterres, expresó este jueves su inquietud ante el poco tiempo que queda para “evitar un fracaso” en la conferencia de las partes sobre el clima (COP26), que arranca el 31 de octubre en Glasgow (Escocia).

Los compromisos contra el cambio climático que han contraído hasta ahora los Estados son un “billete de ida hacia el desastre”, advirtió Guterres en videoconferencia de prensa.

“Cuando veo el poco tiempo que queda entre hoy y Glasgow, y cuando veo hasta qué punto estamos lejos de dónde deberíamos estar, estoy profundamente inquieto, aunque mantengo la esperanza”, añadió el responsable de Naciones Unidas.

Los progresos negociadores de las últimas semanas “no han sido suficientes”.

“Espero que estemos aún en los plazos para evitar un fracaso, pero el tiempo corre, cada vez es más difícil, y es por eso que estoy inquieto”, dijo.

Para evitar el fracaso, Guterres pidió “sentido de responsabilidad” a todos los gobiernos, en especial al G20, formado por las principales economías del planeta y que se reúne la semana que viene, justo antes del inicio de la COP26.

El propio Guterres intervendrá ante la cumbre del G20, que tiene que entregar un compromiso sólido, con objetivos claros de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, o la financiación de la ayuda a los países pobres para luchar contra el cambio climático.

Mientras China todavía no anuncia sus nuevos compromisos de reducción de gases, los países más ricos del club tampoco han ofrecido su promesa de poner sobre la mesa US$100 mil millones de dólares anuales para apoyar a naciones en desarrollo o derechamente pobres.

“La contaminación por carbono de unos pocos países ha puesto a la humanidad de rodillas”, dijo Guterres, que recordó que el G20 representa el 80% de las emisiones mundiales.

Los países industrializados han prometido abandonar el carbón como combustible de aquí a 2030, mientras que el resto debe llegar a ello de aquí a 2040.

“China y Estados Unidos deben hacer más de lo que han anunciado hasta ahora”, dijo Guterres, que pidió igualmente la participación activa de Brasil.

At a bare minimum, $100 billion dollars a year is needed for climate mitigation & adaptation for the developing world.

Development banks have an essential role to play in funding a green recovery and credible energy transition plans. pic.twitter.com/E7O2dHV3nL

— António Guterres (@antonioguterres) October 15, 2021