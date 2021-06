Sin precedentes: justicia de Bélgica culpa al gobierno de aplicar una política climática negligente

Este jueves, un tribunal de Bruselas consideró que las autoridades belgas son culpables de haber aplicado una política climática negligente.

Se trata de un fallo sin precedentes en ese país y que la entidad que impulsó el proceso, el grupo Klimaatzaak, catalogó como “histórico”.

La decisión del tribunal se refiere a las autoridades federales belgas, así como también a las de las regiones de Flandes, Valonia y Bruselas.

De acuerdo con el texto, de 84 páginas, los dirigentes de las cuatro instancias “no se han comportado como autoridades normalmente prudentes y diligentes, lo que constituye una falla” a los ojos del Código Civil.

Además, “al abstenerse de tomar todas las medidas necesarias para prevenir los efectos del cambio climático”, esos dirigentes han violado sus obligaciones a la luz de las normativas europeas sobre Derechos Humanos.

No obstante, el tribunal de primera instancia de Bruselas decidió no aceptar la demanda de imponer en el fallo metas concretas de reducción en las emisiones de gases de efecto invernadero, como ocurrió en Holanda y Alemania.

El proceso se lanzó en 2015. Klimaatzaak pedía a los tribunales un fallo similar al que la justicia holandesa emitió contra autoridades de ese país por no respetar los objetivos asumidos en el Acuerdo de París sobre cambio climático.

Serge de Gheldere, presidente de Klimaatzaak, señaló que el fallo constituye una “señal clara” a los dirigentes políticos, aunque el grupo lamentó que el tribunal haya decidido no imponer metas ambientales concretas en su fallo.

WE DID IT! We hebben gelijk gekregen!

Vandaag heeft de rechtbank van eerste aanleg van Brussel de Belgische overheden collectief

veroordeeld voor hun nalatige klimaatbeleid. De rechters oordelen dat het Belgische

klimaatbeleid de wettelijke zorgplicht en de mensenrechten schendt.

— De Klimaatzaak (@Klimaatzaak) June 17, 2021