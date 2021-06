Ghana busca plantar 5 millones de árboles hoy viernes para restaurar bosque y paliar desertificación

Este viernes, Ghana pretende plantar cinco millones de árboles en distintos puntos del país en el marco del recién declarado Día Verde de Ghana, una fecha que se quiere establecer como tradición anual, cada 11 de junio, para lograr la restauración de sus bosques frente a la temida desertificación del país.

“Estamos completamente preparados para hacer que Ghana sea más verde y no descansaremos hasta plantar cada pequeña planta criada o donada por individuos y organizaciones para esta campaña”, declaró a los medios el presidente del Comité de Planificación del Proyecto Ghana Verde – que debe desarrollarse durante los próximos cinco años – Benito Owusu-Bio.

Además, Owuso-Bio aseguró que el interés despertado por la iniciativa les ha llevado a aumentar su meta a 10 millones de árboles.

Según el ministro de Tierras y Recursos Naturales, Samuel Abu Jinapor, cuyo departamento está al frente del proyecto, Ghana contaba con 8,2 millones de hectáreas de terrenos boscoso en 1900, que se han reducido hasta los 1,6 millones actuales.

Algunas de las principales amenazas para los bosques del país son la tala ilegal de árboles para obtener madera, la minería ilegal en las zonas forestales, la agricultura y la escasez de lluvias relacionada con el cambio climático.

Una larga lista de organizaciones y personalidades destacadas de Ghana – desde iglesias hasta escuelas y ONG – participarán esta jornada en la campaña de plantación, incluido el presidente Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, que plantará un árbol conmemorativo en la sede del gbierno en la capital, Accra.

Según el ministro Jinapor, citado por el diario local GhanaWeb, los estudiantes tendrán un papel esencial en el Día Verde de Ghana y al menos 1,2 millones de alumnos participarán en la campaña, mientras la comisión forestal ghanesa proporcionará pequeños árboles en todo el país para apoyar la campaña.

