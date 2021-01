Gran avance: CMPC operará todas sus plantas en Chile únicamente con energía limpia

Un importante paso para reducir su huella de carbono y las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) dio la multinacional CMPC que recientemente, en el marco de sus metas de sostenibilidad, selló la compra de atributos renovables reconocibles y trazables ante el Coordinador Eléctrico Nacional para respaldar la totalidad de los consumos de energía eléctrica en todas sus plantas productivas en Chile.

Para esto la compañía realizó un proceso de licitación para el periodo 2021-2027 el cual fue adjudicado por Eléctrica Carén, que cubrirá un 60%, y Parque Solar Fotovoltaico Luz del Norte con un 20%, quedando el saldo restante cubierto por atributos de Energía Renovable No Convencionales (ERNC) propios de CMPC a partir de la generación con biocombustibles en las plantas de celulosa y contratos de suministro de energía vigentes.

Los atributos comprometidos, según informó la empresa, cubren casi 1,1 GWh por año en promedio lo cual significa un paso significativo en el cumplimiento de las metas de sostenibilidad de la compañía con un 20% de avance en relación con la meta de emisiones y una disminución de 250 mil toneladas de CO2e o gases de efecto invernadero.

De esta manera, las 24 plantas que CMPC tiene funcionando en Chile la harán con energía limpia, sin importar que se trate de fábricas de celulosa, packaging o de productos tissue, que son las tres principales líneas de negocio de la empresa.

“Estos contratos tienen un impacto muy importante sobre las emisiones de gases de efecto invernadero indirectas que son producidas por las generadoras que abastecen de la energía eléctrica a para su operación. Con esta licitación y adjudicación prácticamente podremos llevar a cero las emisiones indirectas para las operaciones en Chile”, señaló Nicolás Gordon, Gerente de Sostenibilidad y Medio Ambiente de CMPC.

Este anuncio se suma al reciente reconocimiento como la segunda forestal más sustentable del mundo, según el Dow Jones Sustainability Index, que reúne a 1.386 compañías que demuestran contar con un fuerte liderazgo en materia de sostenibilidad. La empresa es considerada en dicho indicador desde 2015 y lidera la industria forestal en las categorías “Chile”, “MILA Pacific Alliance” y “Emerging Markets”.

La empresa se autoimpuso cuatro metas de sostenibilidad. Ser una empresa cero residuos a disposición final al año 2025, reducir en 50% sus emisiones de gases de efecto invernadero al 2030, reducir en 25% su consumo de agua al 2025 y aumentar en 100 mil de hectáreas su superficie de conservación.

Sobre las empresas adjudicadas

Latin America Power es una compañía de capitales brasileños creada el 2011 dedicada al desarrollo y operación de centrales de generación de energía 100% renovable tanto en Chile como en el Perú. En Chile cuenta con las centrales hidroeléctricas Carilafquén-Malalcahuello que suman29 MW, Parque Eólico Totoral de 46 MW y Parque Eólico San Juan de 193.2 MW los cuales en su conjunto producen una energía anual entorno a los 850 GWh. El porfolio LAP Chile – Perú produce energía anual en torno a los 1.3 TWh por año.

Parque Solar Fotovoltaico Luz del Norte, en tanto, es una planta solar fotovoltaica de 141MW de potencia instalada que entro en operación el año 2016, con módulos fotovoltaicos de capa fina fabricados por First Solar. Luz del Norte fue financiada conjuntamente por First Solar, International Finance Corporation (“IFC”) y Overseas Private Investment Corporation (“OPIC”)- actualmente U.S International Development Finance Corporation (“DFC”).