UE acelera en materia climática: acuerda reducir emisiones en 55% y destraba plan post pandemia

Los países de la Unión Europea (UE) dieron un paso adelante en materia climática y aumentaron su objetivo de reducción de gases de efecto invernadero después de una intensa noche de negociaciones, en la que lograron también desbloquear su plan de recuperación pospandemia.

Además, los jefes de Estado y de gobierno de los 27 países miembros de la UE, reunidos en Bruselas, acordaron sanciones contra Turquía por sus actividades en el Mediterráneo, que atentan contra los intereses de Grecia y Chipre, ambos miembros del bloque.

En la víspera del quinto aniversario del Acuerdo de París sobre el clima, la UE acordó reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero en “al menos un 55%” para 2030 con respecto a los niveles de 1990, frente al objetivo anterior del 40% con el objetivo de llegar a la neutralidad carbono en 2050.

“Gran manera de celebrar el primer aniversario de nuestro #EUGreenDeal. La Comisión Europea ha respaldado nuestra ambiciosa propuesta para un nuevo objetivo climático europeo. Europa reducirá las emisiones en al menos un 55% para 2030. Nos pone en un camino claro hacia la neutralidad climática en 2050″, escribió la presidenta de la comisión, Úrsula von der Leyen, en Twitter.

