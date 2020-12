Noviembre de 2020 fue el noviembre más caluroso desde que la humanidad tiene registros

Noviembre de 2020 fue el mes de noviembre más caluroso jamás registrado en el mundo, indicó este lunes el servicio europeo Copernicus sobre el cambio climático.

Según sus análisis, las temperaturas fueron 0,77º C más altas que en la media de los 30 años comprendidos entre 1981 y 2010, y superaron en 0,13º C al récord anterior, alcanzado en 2016 y 2019.

El periodo de doce meses comprendido entre diciembre de 2019 y noviembre de 2020 presentó unas temperaturas 1,28º C superiores a las de la era preindustrial, señaló Copernicus en su balance climático mensual, publicado este lunes.

De 2015 a 2020 encontramos los seis años más calurosos jamás registrados, una cifra que acerca al planeta al primer umbral fijado por el Acuerdo de París sobre el clima, que esta semana cumplirá 5 años de su redacción.

🌡️November #temperature highlights from @CopernicusECMWF #C3S are here:

🌍Globally, it was the warmest November on record.

🇪🇺In Europe, it was just 0.2° lower than the second warmest which was in 2015.

Read the analysis👉https://t.co/9BcxXDOLkZ pic.twitter.com/3sNrYIrN0S

— Copernicus EU (@CopernicusEU) December 7, 2020