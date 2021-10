Santander Universidades celebra aniversario con 3.000 nuevas becas y reto global de emprendimiento

Banco Santander ha puesto en marcha cuatro nuevos programas destinados a estudiantes, profesionales, emprendimientos y Pymes para celebrar el 25 aniversario de Santander Universidades, el área de la entidad que apoya la educación, el empleo y el emprendimiento en todos los países en los que opera el grupo.

Es por esto que el banco ha presentado cuatro nuevas iniciativas:

–1.600 Becas Santander | Digital Business – The University of Chicago, un programa diseñado para desarrollar nuevas competencias en modelos de gestión digital.

–400 Becas Santander Tech | Emerging Technologies Program by MIT Professional Education, en el que los participantes podrán profundizar en el manejo de las tecnologías innovadoras emergentes más demandadas en las empresas.

–1.000 Becas Santander Languages | English to Boost your Career – University of Pennsylvania para reforzar el dominio de la lengua inglesa en entornos profesionales.

-El reto global de emprendimiento Santander X Global Challenge | Finance for All, para identificar las startups y scaleups más innovadoras y con mayor potencial de crecimiento en el ámbito de la inclusión financiera.