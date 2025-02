Continúan las incomodidades en sectores oficialistas por posición del PC ante Venezuela

VER RESUMEN Resumen generado con Inteligencia Artificial y revisado por el autor de este artículo. Herramienta desarrollada por BioBioChile Durante los últimos meses, se han recrudecido las diferencias entre el oficialismo y el Partido Comunista debido a las posturas de este último sobre Venezuela, lo que se agudizó con la controversia entre Chile y Venezuela por la exigencia de Maduro de retirar al personal de los consulados chilenos en el país caribeño. En el oficialismo, sectores de Socialismo Democrático expresaron incomodidad por la falta de críticas del PC hacia el régimen de Maduro, mientras que desde este partido se señaló que su posición es clara y no busca protagonismo.

Durante los últimos meses, se han agudizado las diferencias entre sectores del oficialismo y el Partido Comunista producto de la posición de este último sobre la situación en Venezuela.

Lo anterior nuevamente se evidenció tras que empeorara la controversia entre los gobiernos de Chile y el país caribeño, luego de la exigencia del régimen de Nicolás Maduro de retirar al personas de los consulados chilenos en Caracas y Puerto Ordaz.

Frente a esta situación, el Presidente Gabriel Boric, en el marco de su visita de trabajo a Uruguay, confirmó que “con Venezuela hoy día, por decisión del gobierno de Venezuela, no hay relaciones. La dictadura venezolana ha avanzado hacia una cuestión absolutamente caprichosa”.

“Pero Chile no cae en provocaciones. Nosotros tenemos una cultura política distinta, una cultura de respeto al derecho internacional y de poner por delante el bienestar de nuestra gente, antes que los arrebatos de los gobernantes, Así que por esa línea vamos a seguir”, agregó.

Las incomodidades entre sectores oficialistas y PC

Los nuevos antecédetenos volvieron a evidenciar las diferencias en el oficialismo, donde sectores de Socialismo Democrático reconocieron incomodidad con la falta de reproche del PC.

Por ejemplo, el senador Juan Luis Castro (PS) sostuvo que “el Partido Comunista debiera imitar al Presidente de la República y respaldarlo sin ambigüedades, sin dejar duda alguna de que el régimen de Maduro, a todas luces, es antidemocrático. Aunque le cueste al Partido Comunista decirlo, es la mínima señal de respaldo al presidente de Chile”.

Por su parte, el mandamás de la colectividad en cuestión, Lautaro Carmona, señaló que “la posición nuestra es clara, no pretende ser protagonista de nada. No somos los representantes de Venezuela en Chile, no somos quienes nos toca seleccionar el carisma que tengan los liderazgos. Nosotros solamente nos pronunciamos sobre la base de cómo se va a llevar adelante un hecho que es abierto”.

“Nosotros no tenemos ninguna posición para incomodar a nadie”, agregó.