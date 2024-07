"El mejor alcalde que ha habido en Chile": exministro Arrate respalda a Jadue (PC) en lucha judicial

El jefe comunal de Recoleta continúa sumando apoyos, nacionales e internacionales, en medio de su disputa judicial por el Caso Farmacias Populares y la posibilidad de perder su cargo.

Faltando 9 días para que se cumpla el plazo en que podría dejar su cargo, la defensa del alcalde Daniel Jadue (PC) presentó una solicitud para cancelar la audiencia de revisión de medidas cautelares, que se llevaría a cabo durante esta mañana de lunes.

El abogado del militante comunista, Juan Carlos Manríquez, espera “que las condiciones de mitigación de este juicio sean igualdad de condiciones para todos y, por tanto, evitar cualquier vicio de nulidad. Uno de ellos es tener tiempo para preparar una defensa técnica adecuada, dentro de un plazo razonable”.

Asimismo, ingresaron una petición para inhabilitar a dos magistradas del tribunal del Tercer Juzgado de Garantía de Santiago, Paulina Moya y Katherine Román, quienes han conocido esta causa en sus distintas etapas.

Frente a esta situación, el abogado querellante de la empresa Best Quality, Mario Vargas, sostuvo que “no nos genera ningún perjuicio la modificación, o solicitud para que se modifique la medida cautelar. Ese es un derecho que tiene la defensa”.

De esta manera, la defensa del jefe comunal de Recoleta espera que la audiencia de revisión de medidas cautelares quede fijada para el 11 o 12 de julio.

Daniel Jadue sigue sumando apoyos

Por otra parte, hay una solicitud de 12 juristas, nacionales e internacionales, con carácter de urgente ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, acusando persecución política contra Daniel Jadue.

Así lo comentó uno de los firmantes, el exparlamentario del Partido Comunista y parte de la defensa del alcalde, Hugo Gutiérrez, quien argumentó que “estamos en presencia de una persecución política, a mí no me cabe duda (…) Menos mal no hay una pena de muerte preventiva, porque sino ya se la hubieran aplicado. Hay que ya tener un poco de mesura, por parte de esta jurisdicción chilena”.

Además, quien también entregó su apoyo a Jadue fue el exministro del Partido Socialista, Jorge Arrate, que es parte del “Comité Nacional e Internacional de Justicia para Daniel Jadue”.

“Hay una injusticia, una falta de equiparación en el tratamiento, porque estamos hablando del mejor alcalde que ha habido en Chile. Estamos hablando de una persona que en su comuna tiene una hoja de servicios, de ejecución de proyectos, de nuevas ideas, que han transformado lo que es la gestión comunal en Chile”, sostuvo.

Revisa todos los detalles en la nota completa.