"Siempre ganan las empresas generadoras": diputado Tapia (IND-PPD) ante alza de tarifas eléctricas

Este jueves se está desarrollando una nueva reunión entre el gobierno y la mesa técnica asesora para la Ley de Estabilización Tarifaria, en el Ministerio de Hacienda, donde buscan alternativas para combatir el impacto que tendrá el alza de las tarifas eléctricas.

La instancia que busca encontrar iniciativas para mitigar el aumento de precio en las cuentas de electricidad no contó con la presencia de ningún ministro del Ejecutivo.

Así, el diputado Cristián Tapia (IND PPD) señaló que “es importante revisar los contratos, revisar qué vamos a hacer con el futuro, con la generación de energía limpia, porque aquí, lamentablemente, los que siempre ganan son las empresas generadoras. Tenemos una situación, las grandes empresas mineras no pagan el impuesto específico al combustible”.

“Esos recursos también podemos ingresarlos para poder tener más subsidios. El subsidio va a ser provisorio, pero va a llegar un momento determinado, que tengamos que establecer reglas claras para el futuro del costo de la energía en nuestro país”, agregó.

Por su parte, el senador Rafael Prohens (RN) aseguró que no se sorprendió por la inasistencia del ministro de Energía, Diego Pardow, quien llegará a acompañar al Presidente Gabriel Boric en su gira por Magallanes.

Asimismo, dijo que el jefe ministerial “siempre se ha negado a tener subsidio a la energía. Es por esa razón que, cuando discutimos la ley, él solamente colocó 20 millones de dólares anuales para el subsidio, y el resto lo estamos colocando todos los chilenos para ayudar a la gente más vulnerables”.

Además, algunos parlamentarios expresaron su molestia por la ausencia de la presidenta de la Cámara de Diputados y Diputadas, Karol Cariola (PC), quien también ha sido crítica del alza de tarifas eléctricas.

En paralelo a este escenario, el Presidente Boric, en conversación con Radio Presidente Ibáñez de Magallanes, comentó que “como Presidente de la República tengo el deber de ser responsable, y pensar, no en la próxima elección, sino en la sostenibilidad de las finanzas públicas, pensando en las familias chilenas. Sé que no es popular, que es difícil, pero, insisto, deuda que no se paga, sale más cara, después”.

