Gobierno busca alinear a sus bancadas: PPD bajo la lupa luego del fracaso de Ley Antidiscriminación

En La Moneda pusieron la lupa al comportamiento que están teniendo algunas bancadas de la coalición de gobierno en el Congreso. Esto porque en la Cámara de Diputados se rechazó la votación en general de la ley Antidiscriminación, con votos en contra y abstenciones de la Democracia Cristiana. Así, la iniciativa pasará a comisión mixta.

Pese a que se pensó que este escenario podría estar ligado al anuncio de aborto legal que realizó en el Presidente Gabriel Boric en la Cuenta Pública, desde la DC manifestaron que se trataba de legítimas opiniones respecto del proyecto.

Así lo comentó la ministra del Interior, Carolina Tohá, quien señaló que “se no has transmitido categóricamente que tiene que ver con opiniones en elación al proyecto y no con otros temas, o dar señales, o materias que se hayan planteado en la Cuenta Pública del presidente”.

Bancada PPD bajo la lupa del gobierno

Sin embargo, también hubo diputados de la bancada del Partido por la Democracia que se abstuvieron en la votación, ocasionando la molestia de la jefa ministerial, que que, según sus palabras, aquel partido fue pionero en plantear temas en la materia. “Me resulta mucho más difícil entender eso, me resulta incomprensible”, dijo Tohá

Ante esta situación, el diputado Jaime Araya (IND-PPD) comentó que “es comprensible la frustración de la ministra Tohá. Todos aspirábamos a tener una votación única, pero como en todas las cosas, hay opiniones divergentes. Precisar que la votación en abstención de los cuatro diputados independientes, y uno militante del PPD, obedeció al convencimiento de que este proyecto tiene que ser mejorado de manera muy importante en la comisión mixta”.

Por su parte, desde Revolución Democrática llamaron a las bancadas a no convertirse en partidos de oposición. El diputado Jaime Sáez sostuvo que “lo que vemos es que una minoría del Congreso busca imponer su particular punto de vista. A través de esa herramienta, buscan impedir el avance de reformas que son importantes para el conjunto del país”.

En la misma línea, el senador Juan Ignacio Latorre expresó que “dejaría el rol de una oposición dura a una derecha dura, como la que representa el Partido Republicano, pero no a partidos que son parte del oficialismo”.

Asimismo, el presidente del Partido Radical, Leonardo Cubillos, explicó que “el objetivo estratégico es sacar la agenda legislativa priorizada por el gobierno, acordada con los parlamentarios, que van en directa respuesta con la ciudadanía, evitando que se quede enredada en los pasillos del Congreso (…) No debemos perder esa perspectiva”.

En tanto, el ministro Secretario General, Álvaro Elizalde, enfatizó en que “nosotros vamos a seguir dialogando con todos los actores de oposición y de gobierno con el objeto de construir un acuerdo que nos permita sacar adelante leyes que son importantes para el país”.

