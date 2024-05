Delitos y tarifas: detalles de la formalización que dejó a cinco excarabineros en prisión preventiva

En la audiencia de formalización de 12 exefectivos policiales, por delitos cometidos durante más de un año en barrio Meiggs, el Ministerio Público detalló cómo, cuándo y dónde ocurrieron los hechos de cohecho, apremios ilegítimos, falsificación de instrumento público, hurto y tráfico de drogas, por los que se les acusa.

En el Séptimo Tribunal de Garantía de Santiago se llevó a cabo la formalización de 12 exfuncionarios de Carabineros, por diferentes delitos de corrupción y faltas a la probidad, en medio del desarrollo de sus funciones en barrio Meiggs. De ellos, cinco quedaron en prisión preventiva, cuatro con arresto domiciliario total y tres con arresto domiciliario nocturno.

En la audiencia, el Ministerio Público detalló cómo, cuándo y dónde ocurrieron los delitos de cohecho, apremios ilegítimos, falsificación de instrumento público, hurto y tráfico de drogas, por los que se les acusa.

Los ilícitos y las tarifas de ex carabineros

Los hechos detallados en la formalización son nueve y ocurrieron entre junio de 2022 y octubre de 2023. Fueron desarrollados por los imputados en diferentes instancias. Extorsión, hostigamientos, violencia física, entre otro, son algunos de ellos. Asimismo, todas las acciones que realizaban estos exefectivos policiales eran con el fin de cobrar grandes sumas de dinero.

De esta forma, el primer hecho que fue detallado por la Fiscalía es las solicitudes de “café” que realizaban. Se los pedían a los dueños de los locales. Sin embargo, dicha petición no significaba un vaso de café, sino un monto entre $50 mil y $200 mil, para dar garantías de seguridad a los locales que pagaban.

En segundo lugar, se especificó que pedían dinero a víctimas por ingresar al sistema diferentes encargos por robo de vehículos. Hay una conversación telefónica que da cuenta que una ciudadana china pagaría $2 millones por esta acción, pero uno de los funcionarios de Carabinero le comentó que aquello era mucho y sólo le cobraron $200 mil.

Además, le cobraron $1 millón al familiar de un ciudadano chino, quien fue detenido por contrabando. Aquel dinero era para dejarlo libre.

Uno de los hechos más impactantes es el que ocurrió el 9 de marzo de 2023. Ese día, tres de los imputados llegaron hasta una bodega, la que se encontraba operativa sólo para las compras online. Pese a ello, los excarabineros ingresaron de igual forma al lugar y solicitaron las cédulas de identidad de todos los presentes. Se la entregaron, pero eso no fue impedimento para que tomaran al dueño del local y lo sacaran del recinto. Afuera llegó una patrulla, desde donde bajó otro exfuncionario policial, quien golpeó en el rostro a la víctima.

Esta situación quedó grabada por las cámaras de seguridad del lugar, a pesar del intento que hicieron los imputados por eliminar las grabaciones. No lo habrían logrado porque los aparatos estaban en idioma chino.

La abogada querellante, María José Sarmiento, explicó que “esta cédula se entrega. Se graba. Esto queda grabado, cuando se entrega la cédula. Esos eran tres funcionarios que estaban en bicicleta. Posteriormente llegan dos funcionarios en radiopatrulla, de esos desciende uno. Lo detiene y le coloca las esposas. En ese mismo minuto, lo golpea también en el rostro”.

Por el contrario, el abogado defensor de varios de los formalizados, Omar Carrasco, expresó que “entendemos que no hay apremios ilegítimos cuando se trata de sólo un hecho. Un hecho que no es continuo, que no viene de algo que estaba sucediendo. Además, es un acto de defensa de los funcionarios. Hay imágenes, incluso, de este ciudadano que empuja a nuestro representado. En términos prácticos, entendemos que fue una defensa legítima”.

Servicios de seguridad privada

También se relataron otros hechos. Los excarabineros ofrecían servicios de seguridad privada a locatarios chinos, los que consistían en rondas vestidos de civil, con armas, dentro de los locales. Para llevar a cabo esta labora, cobraban una tarifa entre $213 mil y $3.300.000. Asimismo, hacían que las víctimas firmaran un baucher.

En caso que alguno de los locatarios dejara de necesitar dichos servicios de seguridad, lo hostigaban. Fiscalizaban cerca del recinto en cuestión y lo multaban.

Los otros delitos son fiscalizaciones por venta de alcohol a locales chinos donde no se comercializaba alcohol; también, el robo de especies y cigarrillos a ambulantes.

Por su parte, ante las medidas cautelares que fueron decretadas para los 12 exfuncinarios de Carabineros, Marcela Adasme, de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, no descartó un recurso de apelación.

“Las razones que ha tenido el tribunal para hacer esta formalización tienen que ver básicamente por el numero de delitos que han sido formalizados. Los imputados que han sido formalizados por menos cantidad de delitos quedaron con medidas cautelares menos intensas que la prisión preventiva. Vamos a analizar los antecedentes y evaluaremos si corresponde presentar algún recurso de apelación”, dijo.

Es importante recordar que aún queda un exefectivo policial que no ha sido capturado, pese a que cuenta con una orden de detención vigente. Por otro lado, el tribunal dio 180 días de investigación, para que se puedan recopilar más antecedentes.

Revisa todos los detalles en la nota completa.