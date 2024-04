"Hay problemas de gestión": un análisis a la no repostulación de la alcaldesa Peñaloza en Las Condes

Tras estar siendo investigada por diversos casos en la comuna y la irrupción de Marcela Cubillos, la jefa comunal confirmó que no se repostulará en las próximas elecciones de alcaldes.

Este jueves, la alcaldesa de Las Condes, Daniela Peñaloza (UDI), anunció que no irá a la reelección en la comuna, luego de estar siendo investigada por diversos casos. A ello se suma la presión de Chile Vamos y las ganas de ser candidata de la exministra de Educación, Marcela Cubillos.

En la instancia, donde estuvo acompañada de los presidentes de los partidos que componen su coalición, la jefa comunal apuntó a que “en los últimos meses se ha buscado majaderamente enlodar la gestión municipal que hemos realizado, mi honra de manera infundada, con especulaciones que son injustas, que buscan crear falsos empates sin medir consecuencias y que terminan produciendo un gran daño”.

Ante estos dichos, Tomás Mosciatti apuntó que “si no hubiese existe Marcela Cubillos, yo creo que Peñaloza no habría renunciado. La competencia fue brutal y no resistió el golpe”.

“Es importante que la derecha entienda que no basta cualquier persona para manejar un municipio, aunque tenga los votos, y esta en la demostración (…) La inexperiencia de Daniela Peñaloza le pasó la cuenta”, agregó.

Por su parte, María José de la Barra señaló que “Las Condes está siendo investigada en cuatro casos: el prometido Cesfam por la compra; el edificio social de la Rotonda Atenas; las millonarias transferencias a diversas organizaciones; excesivos pagos de horas extras, que fueron $8 mil millones de asignaciones en 2023; el director de la corporación cultural acusado de abuso sexual; investigación a Contraloría por el director de compras del municipio, Pedro Carraco; sobresueldos en Las Condes”.

“Cuando la alcaldesa mi nombre ha sido manchado, no. No son los medios de comunicación los que están manchando su nombre, acá hay problemas de gestión, faltas de fiscalización, que pueden haber venido de su antecesor”, agregó.

