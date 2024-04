Umbral de 5% para partidos y más: comienzan las discusiones por reformas al sistema político

Desde el oficialismo y la oposición se han abierto a discutir modificaciones al sistema político. En ese sentido, han surgido ideas que habían quedado desechadas en los procesos constituyentes fallidos.

Este lunes comenzó la ventana de tiempo para que parlamentarios y el Ejecutivo discutan posibles reformas al sistema político.

En ese sentido, exmiembros del Consejo Constitucional se han estado reuniendo para analizar cómo llevar algunas de las ideas pérdidas en la instancia al Congreso y que sean discutidas.

Ante esta posibilidad de reformas al sistema político, el senador Pedro Araya (PPD) sostuvo que “es muy importante poder avanzar en la forma en cómo el Congreso es un mayor contrapeso al Poder Ejecutivo”.

“Asimismo, también es importante avanzar, por ejemplo, en el rol que tienen los municipios y consejos municipales. También, es necesaria una modernización de la ley de partidos políticos”, agregó.

Además, son los personeros de oposición los que se han mostrado más a favor de llevar a cabo estas reformas. Frente a ello, el senador Juan Ignacio Latorre (RD) comentó que “estoy disponible a revisar propuestas. Quedaron algunas de los dos procesos constituyentes fallidos que pueden ser interesantes de acordar como reformas constitucionales”.

Sin embargo, añadió “que eso no sea excusa para, en los dos años que quedan de gobierno, podamos sacar reformas tan importantes, como la de Pensiones y el Pacto Fiscal”.

Unos de los proyectos para modificar el sistema político es la del 5%, el que señala que si un partido no alcanza dicho porcentaje en la votación total de una elección, no podrá acceder a ningún escaño en la Cámara de Diputados.

El diputado Juan Antonio Coloma (UDI) comentó que “poder establecer un umbral mínimo de existencia de los partidos del 5% de los votos, o de 8 parlamentarios; permitir en casos muy excepcionales ordenes de partidos, para que las personas sepan que cuando votan por una determinada persona lo hacen también por lo que piensan”.

Por el contrario, su par en la Cámara Baja, Andrés Joannet (Amarillos) señaló que “las democracias serias no hacen reformas todo el tiempo al sistema político o al sistema electoral, no andan haciendo reformas electorales a mata caballos, no andan haciendo reformas populistas dependiendo del momento político”.

