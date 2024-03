El rol del hasta ahora único detenido por crimen de Ronald Ojeda: habría servido como "loro o campana"

Siguen conociéndose antecedentes del crimen del ex militar venezolano, Ronald Ojeda. Quien fue secuestrado desde su departamento en Independencia y encontrado en una toma en la comuna de Maipú. El hasta ahora único detenido quedó con internación provisoria al ser menor de edad.

Venezolano, 17 años, con situación migratoria irregular y que asegura ser solo un delivery. Son los antecedentes del hasta ahora único imputado por el crimen de Ojeda. Esto se dió a conocer luego que ayer se realizara la audiencia de formalización en el Tercer Juzgado de Garantía de Santiago. Se determinó su internación en un centro estatal mientras dure la investigación.

En la audiencia, la Fiscalía entregó los primeros antecedentes de cómo ocurrió este crimen. Durante el secuestro, este único imputado habría actuado como “loro o campana”, es decir, habría generado cobertura o vigilancia durante cuatro horas en las inmediaciones del edificio donde vivía Ojeda.

El Fiscal Hector Barros, dió a conocer que el asesinato fue cometido por una banda transnacional, apuntando por primera vez al Tren de Aragua: “Buscamos establecer la participación de cada uno de los imputados con las complejidades que eso significa”.

Entre otros antecedentes, declaró que uno de los sospechosos que están siendo buscando lo conocía, este sujeto, ya identificado, aparece en los registros de un caso relacionado al Tren de Aragua en la región Metropolitana, algo que ya está en la carpeta.

Por su parte, el abogado de la familia de Ronald Ojeda, Juan Carlos Manriquez, aseguró que este crimen fue por encargo y que no hay antecedentes que el exmilitar tuviera alguna actividad criminal: “Esa supuesta organización criminal estaría cumpliendo un encargo de negocios. El no estaba vinculado a ninguna actividad ilícita”.

A raíz de esto antecedente, Tomás Mosciatti comentó: “Este muchacho de 17 años dice que no tiene idea de nada. Que es un delivery, ¿cuando entró, quien lo hizo entrar? ¿Quién es esta persona? No sabemos prácticamente nada. No calza mucho”.

Revisa todos los detalles en la nota completa.