Pese a no llegar a acuerdo con la derecha: gobierno busca sacar adelante la Reforma Previsional

El gobierno continúa intentando sacar adelante uno de los proyectos más importantes de su programa. Se trata de la Reforma Previsional, la que ha sido constantemente criticada por la oposición. Sin embargo, pese a no llegar a acuerdos entre los distintos sectores políticos, ya se están evaluando fórmulas para aprobarla.

Desde La Moneda instan a que durante esta semana se debe despachar el proyecto desde la comisión del Trabajo a la de Hacienda. Para ello, ya se cuentan con los votos necesarios.

De todas manera, durante esta jornada de lunes, algunos parlamentarios de oposición se reunirán con la ministra del Trabajo y Previsión Social, Jeannette Jara, para expresar sus condiciones y cuestionamientos a la medida.

El diputado Henry Leal (UDI) comentó que “vamos a ir a escuchar de buena fe y le vamos a plantear con franqueza a la ministra que esta es una muy mala reforma, que no tiene sustento técnico. Con las indicaciones no hay aumento de la PGU a $250 mil, es un error. Nosotros creemos que hay que cumplir esa promesa. Crear un fondo social o de reparto es algo que nosotros no vamos a tranzar”.

Para que se logre aprobar esta Reforma Previsional en la Cámara de Diputados se requieren de 78 votos, y el oficialismo sólo cuenta con 68, por lo que deberán buscar los restantes en otras fuerzas políticas.

El diputado Héctor Ulloa (PPD) expresó que “ojalá que esta discusión se de en un marco de respeto, civilidad y democracia (…) Estimo que con la derecha tenemos dos puntos en común: el aumento de la PGU y que una parte, por lo menos, de la cotización extra del empleador se vaya a cotización individual”.

En tanto, su par en la Cámara, Frank Sauerbaum (RN) insistió en que “va a ser difícil aprobar esta reforma con el apoyo de la oposición si el gobierno quiere seguir abusando de su mayoría parlamentaria en la comisión de Trabajo. La propuesta del 3% y 3% a nosotros no nos hace sentido. Esperamos que la gran mayoría, o el 6% completo, vaya a capitalización individual”.

Por su parte, Andrés Giordano (RD) señaló que “estamos poniendo en votación un proyecto de suma urgencia que se presentó hace 13 meses. Preocupa mucho que se siga señalando que se impulsó a votar algo que no se conocía. Es falso que el seguro social perjudica a la clase media”.

