El desorden de la derecha en la AC contra Montes: "No están todos de acuerdos, no tienen los votos"

La derecha chilena aún mastica la derrota del plebiscito donde se impuso la opción en contra. Ya cerrado el proceso constitucional, se abocaron de lleno en retomar el Caso Convenios y ya han presentado una acusación constitucional contra Carlos Montes por el Caso Convenios.

Sin embargo hay división, no han asimilado la derrota y se están reagrupando. No está toda la derecha de acuerdo, no hay votos suficientes para aprobarla y sería finalmente otra acusación constitucional fallida como han resultado todas durante el gobierno actual.

El fundamento principal del libelo acusatorio señala una “falta de control jerárquico y fiscalización en su cartera”, que fue ingresado en contra de Carlos Montes.

El diputado de Renovación Nacional, Jorge Durán, que firmó la acusación, apuntó a dar una señal contra la corrupción: “Debemos dar una señal concreta a la ciudadanía, independiente de los colores políticos”. El parlamentario de Republicanos, Agustín Romero señaló que el presidente “pudo haberse ahorrado esto, sacándolo de su cargo”.

El ministro apuntado, Carlos Montes, señaló que no se busque desviar los objetivos de su cartera: “Espero que sean argumentos que tengan solidez, no que se busque empatar con otras situaciones”.

Desde el oficialismo reprochan la acusación contra Montes y les recordaron la derrota en el plebiscito: “Que triste y patético el show de la oposición, justo después de perder el domingo”, señaló la diputada de Comunes, Camila Rojas.

Frente a estos hechos, Tomás Mosciatti comenta que “la derecha no está captando lo que pasó el domingo, los resultados están ahí. El presidente dijo que no hay cambio de gabinete. La DC está negociando con el oficialismo para las municipales. Es un cálculo muy mal hecho, no hay que ser experto matemático para verlo”.

