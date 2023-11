El mea culpa del Presidente Boric y la tensión en el oficialismo por las ministras Vallejo y Tohá

El Presidente Gabriel Boric realizó un mea culpa respecto al accionar que mantuvo, junto con el oficialismo, cuando fueron oposición al gobierno anterior.

En el X Encuentro Anual del Comercio 2023-Crecer, el mandatario reflexionó sobre que “desde la oposición deben estar pensando: es muy fácil decirlo ahora que eres gobierno, pero cuando eras oposición nos sacaste la cresta”.

“Hay algo de cierto en eso y ahí hay un aprendizaje que yo creo que en algún momento todos debiéramos decir: ¿Sabes qué? Ya basta”, agregó.

Tras estas declaraciones, la ministra Secretaria General de Gobierno, Camila Vallejo, señaló que “lo que necesitamos es saber si es que de parte de la oposición se va a repetir la misma historia o se va a dejar de lado la vendetta y se va a terminar con esta constante, de que el tema de seguridad es un tema de uso más bien electoral, lleno de caricaturas, y pasa a ser una política de Estado”.

En tanto, el diputado Gonzalo Winter (CS) explicó que “tiene razón el presidente de que necesitamos cierta unidad”.

Sin embargo, hizo una “diferencia sustancial”, porque “en el periodo pasado se vivió una situación de diferencia de ideas muy grande entre el rumbo que le imprimía el gobierno al país versus las posiciones políticas que tenía una mayoría en el Congreso. En el caso actual, al gobierno se le intenta debilitar por cualquier cosa“.

Por el contrario, el diputado Guillermo Ramírez (UDI) expresó que “la oposición que lideró el Frente Amplio al presidente (Sebastián) piñera es la peor que ha existido“.

En la misma línea, el ex vocero de la administración anterior, Jaime Bellolio, indicó que “para que esto no solamente quede en palabra, es importante que el Presidente Boric hable con sus ministros y su coalición, de modo que no sean sólo frases sino que sean acciones que tiendan a reparar los errores que se cometieron en el pasado”.

Tensión por ministras Tohá y Vallejo

Por otro lado, no han sido los mejores días para el gobierno, ya que desde el Socialismo Democrático han esbozado críticas contra la ministra Camila Vallejo, a quien acusan de dejar sola a la ministra Carolina Tohá.

Ante esto, la diputada Camila Rojas (Comunes) destacó que “el trabajo que ha realizado la ministra Vallejo ha sido impecable. En su vocería se ha referido a todos los temas, desde la seguridad de los Panamericanos, educación”.

Opinión distinta es la que tiene el diputado Marcos Ilabaca (PS), quien comentó que “ha existido de protagonismo de parte de la ministra del interior. Eso se debe a que témenos una ministra vocera de gobierno que, al parecer, le gusta hablar de las cosas buenas y no las complejas”.

