Los pormenores de la citación de Miguel Crispi a comisión investigadora por Caso Convenios

Finalmente el jefe de asesores de La Moneda, Miguel Crispi, asistió a la comisión investigadora por el Caso Convenios. Por tres horas respondió a las preguntas, donde aseguró haber sabido de un rumor sobre el caso Democracia Viva.

El ex parlamentario del Frente Amplio elaboró una línea de tiempo donde explicó su accionar durante los hechos del caso, a través de un rumor que venía del norte escuchó sobre Daniel Andrade, Antofagasta y irregularidades. Cuando se destapa el caso, asegura que no hizo nada, al no encontrarse dentro de sus funciones.

“El día 16, en base a un medio de comunicación, yo le comento al presidente que tenía noticias de un rumor que estaba esta situación irregular en Antofagasta”, explicó Miguel Crispi en la comisión.

Juan Carlos Beltrán y José Luis Castro, diputados RN enviaron una carta al presidente Boric pidiendo iniciar una investigación si Crispi faltó a sus funciones al derivar el caso y que evalúe también su continuidad en el cargo. “Es lamentable que el gobierno se entere por la prensa y así tomen las acciones necesarias”, asegura Castro.

El diputado PPD Raul Soto, quien fue uno de los más críticos por la inasistencia de Crispi, se sentó al lado del jefe de asesores, intercambiaron palabras, risas cómplices y defendió su alocución en la comisión. Sin embargo sí dejó una crítica política: “Si como jefe de asesores, hubiera actuado en avisarle al presidente se hubiese evitado como explotó todo este caso”.

