Siguen los desacuerdos en votación de observaciones para nueva propuesta constitucional

Este martes, se continuarán votando las observaciones que realizó la Comisión Experta, en el pleno del Consejo Constitucional, donde siguen los desacuerdos. En la primera jornada de votación, se aprobaron y eliminaron distintas medidas. Asimismo, muchas otras irán a comisión mixta, entre ellas la objeción de conciencia individual e institucional; la exención del pago de contribuciones a la vivienda principal, etc.

Frente a esta situación, el consejero Christian Suárez (IND-PS) sostuvo que “lo que tenemos que hacer es control de daños para que no se adopten decisiones que no son sensatas, que no son técnicamente adecuadas y que parecen más bien una opción populista”. En tanto, Fernando Viveros (PC) señaló que “miro con dolor y desilusión la propuesta que le entregamos al país y espero sea el pueblo de chile quien pueda corregir un error histórico”.

Por el contrario, Antonio Barchiesi (Republicano) expresó que “entiendo que desde distintos sectores pueda haber una cierta preocupación por la redacción de las normas. (Pero) aqui lo importante no es la redacción exacta, lo importante es los sustantivo de la norma, la idea, el concepto”. Por su parte, Edmundo Eluchans (UDI) dijo que “hemos avanzado hacia un buen texto constitucional, que a propósito de esto de la porfía para llegar a acuerdo, las izquierdas tienen muchas mas responsabilidades”.

