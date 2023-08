El último adiós del icónico Luis Alarcón y la nueva visita de Pet Shop Boys a Chile

En camino al Parque del Recuerdo, el reconocido actor recibió el homenaje, reservado para las grandes personalidades del país, en la Pérgola de las Flores.

Al interior de las inmediaciones del Teatro Oriente se comenzó a desarrollar el último adiós del icónico Luis Alarcón. En el lugar se realizó el velorio del actor, siendo después trasladado hasta el Parque del Recuerdo, recibiendo el tradicional homenaje en la Pérgola de la Flores, hito reservado para las grandes personalidades de nuestro país.

Por otro lado, el dúo británico, Pet Shop Boys, confirmó un nuevo concierto en nuestro país. Su sexto show en escenarios chilenos se llevará a cabo en el Movistar Arena, el próximo miércoles 29 de noviembre. De esta forma, sus fanáticos podrán disfrutar de canciones comor “West end girls”, “Always on my mind” (cover de Elvis Presley), “What have I done to deserve this” o “Rent”.

La dupla de Neil Tennant y Chris Lowe ya habían estado en Chile, en los años 1994, 2007, 2009, 2013 y 2016. En esta ocasión esperan repetir el éxito alcanzado en sus presentaciones anteriores.

Toda la información de cultura y espectáculos con Antonio Sandoval.