Radiograma Matinal: Alcaldesa Hassler y Clínica Sierra Bella

La alcaldesa de Santiago, Irací Hassler, confirmó que el municipio no perseverará en la compra de la ex Clínica Sierra Bella, luego de que la Contraloría objetara la transacción al afirmar que no era procedente puesto que “no cauteló el correcto uso de los recursos públicos”.

Además, Hassler – que presentó acciones que pidió la Contraloría como si fuera su idea – anunció el inicio de un sumario administrativo al interior de la institución edilicia.

Mientras al interior del concejo municipal, la oposición no descartó presentar una acusación en contra de la jefa comunal, por notable abandono de deberes, las concejalas PC guardaron silencio.