El cantante urbano Young Cister será parte del Festival de música y videojuegos GamersCity

FERIA DEL LIBRO DE BUENOS AIRES

Santiago de Chile será la ciudad invitada de la edición número 47 de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires que comienza el próximo 27 de abril.

La comitiva local ya comienza a preparar sus actividades.

Detalles con José Tomás Suazo.

GAMERSCITY

El 14, 15 y 16 de abril se realizará la GamersCity, instancia que reunirá a la cultura gamer y la música en el Movistar Arena con 44.000m2 de entretención, una experiencia sin precedentes en nuestro país.

Se trata de un festival que mezcla lo anterior con la música y una exhibición de cosplay.

La organización indicó que durante las tres jornadas estará lleno de la cultura del gaming, competitividad y torneos de esports, además de música del más alto nivel.

Más detalles con Borja Hiller, encargado del evento GamersCity.

Sábado 15

David Wise: Compositor de Donkey Kong Country, Star Fox Adventures y mucho más.

BabyBeard: Banda británica de Britpop.

Young Cister: Artista chileno de música urbana.

Domingo 16

Akira Yamaoka: Compositor de la banda sonora de Silent Hill, Shadow of the Damned, The Medium y Cyberpunk: Edgerunners de Netflix.

Tommy Tallarico: Compositor estadounidense y cocreador de VideoGamesLive.

GamersCity: Viernes 14, sábado 15 y domingo 16 de abril Movistar Arena.

Entradas a la venta en Puntoticket.

BELINDA CARLISLE



La cantante californiana Belinda Carlisle ha regresado con un nuevo tema: “Big Big Love”, su primer sencillo desde 1997. Una colaboración con la legendaria compositora Diane Warren, responsable del éxitos interpretados por Celine Dion, Aerosmith, Cher, TLC, Barbra Streisand, Whitney Houston, Ringo Starr, Aretha Franklin, Ricky Martin y Lady Gaga.

Carlisle y Warren tienen una larga historia de trabajar juntas después de colaborar primero en el álbum seminal de 1987 de Carlisle, “Heaven on Earth”, con la clásica canción principal.

“27 años después de hacer mi último disco pop en inglés, realmente no pensaba que alguna vez volvería a hacer uno y estaba bastante contenta con esa idea”, dijo Carlisle. “Entonces, un encuentro casual en una cafetería me llevó de regreso a la maravillosa Diane Warren y me dio el increíble regalo de esta canción y las otras canciones en mi próximo EP”.

Carlisle iniciará una gira por Estados Unidos a partir de julio.