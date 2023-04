Dt de Colo Colo: "Estamos bien para jugar en Colombia el mejor partido posible"

Una importante victoria obtuvo Colo Colo este fin de semana en el duelo postergado ante Huachipato que lo hace subir al séptimo puesto de la tabla y le da confianza para lo del miércoles: su debut en Copa Libertadores ante Deportivo Pereira en Colombia. Así lo expresó el DT albo Gustavo Quinteros.

No son buenas las noticias en el Sub 17 porque Chile mostró poco en la caída ante Brasil 3-0 en su estreno y hoy vuelve a jugar ante otro duro rival: Uruguay (desde las 17:30 horas). El arquero Francisco Valdés pidió que no dejaran de creer en el equipo.

El Betis (sin Claudio Bravo) cayó 1-0 ante el At de Madrid por la fecha 27 en España. El equipo sigue quinto en zona de copas y esta fue la reflexión del adiestrador Manuel Pellegrini.

El piloto Pedro Heller y su coequipo Pablo Olmos ganaron la primera fecha del Copec Rally Mobil disputada en Los Angeles. Heller valoró así la victoria.

En el cierre destacamos…

Max Verstappen ganó el GP de Australia de la Fórmula 1 seguido de Lewis Hamilton de Mercedes y Fdo Alonso de Aston Martin. Verstappen 69 Segio Perez 54 (ambos de Red Bull).

Los chilenos Mito Pereira y Joaquín Niemann fueron campeones por equipo en el campeonato perteneciente a la LIV Golf disputado en Orlando (+ colombiano Sebastián Muñoz y el español Daniel Puig).