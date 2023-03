Cámara de Diputados votará hoy la idea de legislar sobre autopréstamo de fondos de pensiones

La Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados, votará hoy la idea de legislar sobre el proyecto de autopréstamo de fondos de pensiones, en un debate marcado por la suficiencia de los aportes del Estado.

Se esperan descuelgues en la bancada del Partido Comunista, mientras que en Chile Vamos no hay instrucciones de partido.

La Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados votará en general el proyecto de autopréstamo de los fondos de pensiones, iniciativa que llega al hemiciclo sin urgencia y solo por acuerdo de los comités parlamentarios, y que tiene quorum de Reforma Constitucional.

El proyecto es la fusión de tres iniciativas y esto es importante aclararlo: El sistema específico de retiro y devolución aún no se establece porque depende de una discusión en particular que aún no comienza.

Esto quiere decir que tanto la iniciativa del PDG como la de la diputada Pamela Jiles, aún tienen posibilidad de ser el mecanismo para sacar y devolver, o no, el dinero.

El ministro de Hacienda, Mario Marcel, fue categórico en enero al alertar de los efectos nocivos de la propuesta, esta vez fue un poco más cauto. Partió diciendo que no hace predicciones de lo que va a ocurrir, pero explicó por qué quieren que se rechace.

Necesita 89 votos y no los tiene, pero eso no significa que haya unanimidad en todos lados sobre como votar: Diputados UDI han dicho que hay un consenso en rechazar pero no existe una instrucción de partido y en RN la situación es similar.

En el Frente Amplio, han contemplado aprobar la idea de legislar pero optarán por rechazar por miedo a abrir el escenario de un nuevo retiro de fondos.

En el Partido Comunista, se espera más de una posición. No hay un conteo o tendencia clara, pero algunos podrían aprobar.

El jefe de bancada del PC, Boris Barrera, dijo que es ‘más responsable’ el autoprestamo que está incluído en la reforma de pensiones, pero su camarada, la diputada Karol Cariola, dijo que no ve razón para rechazar una propuesta que podría adelantar el beneficio.

Entre quienes impulsaron esta medida en el Partido de la Gente, hay quienes consideran que la fusión de los proyectos terminó por dinamitar su viabilidad: Esto porque su iniciativa definía un sistema de pago de los recursos de manera más clara que la propuesta de Jiles, diputada que reconoció que este era ‘un retiro encubierto’.

Rubén Oyarzo dijo que el gobierno se tiene que abrir a considerar este proyecto ante la insuficiencia de las ayudas sociales y Victor Pino detalló los tramos que aún contiene su propuesta.

Son muchos ya los diputados que pusieron la alerta: El gobierno debe ayudar a la clase media o les pondrá difícil la decisión de rechazar el autoprestamo y también el sexto retiro.

La Presidenta de la Comisión de Desarrollo Social, Marlene Pérez, dijo que pese al perjuicio económico, es solo una ayuda directa la que puede terminar el debate de los retiros.

En medio del debate por el aporte del Estado, la Sala aprobó con 144 votos a favor y una abstención el proyecto que duplica el Bono Marzo de 60 a 120 mil pesos, crea el Bolsillo Familiar Electrónico y amplía la Asignación Familiar y el Subsidio Único Familiar.

La ministra de Trabajo, Jeanette Jara, explicó los plazos de pago del Bono Marzo actual y los tiempos en que los nuevos dineros aprobados el lunes, llegarán a los casi 3 millones de beneficiados.

Así las cosas llegamos a la antesala del debate vivo por los caminos para paliar el alza de los costos de la vida y la situación de la clase media, con un proyecto que muchos observan de mala factura técnica, pero con cierto grado de incomodidad para votar en contra.

En todos los sectores podría haber apoyos, pero en ninguno los suficientes para llegar al quorum necesario: Si se rechaza, comenzará la cuenta regresiva para que el ejecutivo de un gesto al parlamento y evite que el apoyo al sexto retiro, comience a aumentar.