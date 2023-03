Manchester City vs Bayern jugarán en los cuartos de final de la Champions

Parejas de cuartos de la Champions:

Milan vs Napoli.

Inter vs Benfica.

Real Madrid vs Chelsea.

Manchester City vs Bayern Munich.

En la Europa League recordemos que Betis quedó eliminado en manos del Manchester United que le ganó 5-1 en el global.

Hoy arranca la novena fecha de Primera División del fútbol chileno a las 19 horas con el duelo entre Ñublense y Curicó en el sur. Mañana será el turno de Colo Colo, que busca volver a los triunfos en El Cobre de El Salvador vs Cobresal. Y a jugar bien pensando que a la vuelta de la esquina está la Copa Libertadores. Gustavo Quinteros y lo que deben mejorar.

El puntero con 17 es la UC que el domingo juega vs Magallanes. El técnico cruzado Ariel Holan habla de los factores que lo tienen en la cima, dejando en claro que no es sólo la capacidad goleadora de Fernando Zampedri, que además busca el récord de ser el goleador histórico del club.

Lleva 90 y Rodrigo Barrera convirtió 118.

Esta noche vuelve a jugar Marcelo Ríos en Chile enfrentando al ex 2 del mundo, el español Alex Corretja, en una exhibición en el Gran Arena Monticello. En la previa habló del significado real de haber sido el 1 del mundo en el tenis.