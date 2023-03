Alcalde de Rancagua descartó estar involucrado en lo que se le está imputando y aseguró ser inocente

La Policía de Investigaciones allanó la vivienda del alcalde de Rancagua, Juan Ramón Godoy, en el marco de una investigación por los delitos de corrupción, que involucraría -además- a funcionarios municipales y empresarios locales.

En el operativo se encontraron 5.8 millones de pesos en efectivo en el domicilio particular del jefe comunal y 1.2 millón más guardados en la oficina. La autoridad aseguró que se trataban de “ahorros que tiene, con fines médicos”.

La investigación contra el Alcalde está basada en pagos por servicios no ejecutados multas no aplicadas, pagos en exceso, tratos directos no justificados y adjudicación de licitaciones fuera de las normas establecidas. Hechos que constituyen los delitos de fraude al fisco y negociación incompatible.

La Policía de Investigaciones allanó el municipio de Rancagua, domicilios de empresarios y la vivienda del alcalde Juan Ramón Godoy, en el marco de una investigación por delitos de fraude al fisco y negociación incompatible.

En total fueron 10 operativos realizados por la Brigada Anticorrupción de la PDI, diligencia solicitada por la Fiscalía de Alta Complejidad de la Región de O’Higgins.

Según un reportaje emitido por Canal 13, Juán Ramón Godoy participó en la compra a la empresa del hermano de uno de sus asesores vía trato directo, por sumas que superan los 300 millones de pesos.

También se le investiga por la adquisición de un inmueble con orden de embargo.

El subprefecto Jorge Zapata, de la Agrupación de Anticorrupción y Delitos Funcionarios de la PDI, entregó detalles del procedimiento.

El persecutor de la Fiscalía de Alta Complejidad de O’Higgins, Nicolás Núñez, se refirió a los delitos por los cuales se inició esta investigación.

En el operativo policial de encontraron más de siete millones de pesos en efectivo.

En la oficina del alcalde Godoy, la PDI encontró un millón y medio de pesos, mientras que en la vivienda particular del jefe comunal, fueron hallados otros seis millones.

El alcalde aseguró que este dinero lo tiene guardado por un tema médico, ya que serían ahorros ante eventuales urgencias producto de la enfermedad que padece una de sus hijas.

Además, dijo estar tranquilo por la investigación y descartó estar involucrado en casos de corrupción.

María del Carmen Orueta, concejala de Rancagua, que denunció al alcalde por este caso a Contraloría, y que -junto a otros ediles- acusó al jefe comunal de abandono de funciones, señaló que están contentos con este avance, pero advirtió que esta situación genera una mala imagen para el municipio.

El Partido Socialista, donde milita el jefe comunal, adoptó a comienzos de enero, como medida preventiva, suspender la militancia del alcalde Godoy, una vez conocido el informe de Contraloría.

Consultada por el operativo policial realizado ayer, la presidenta del partido, Paulina Vodanovic, afirmó que el alcalde continúa suspendido y que esperarán el desarrollo y término del proceso judicial.