Causa y Efecto: El despliegue en los incendios forestales y la implementación de los aviones Hércules

El combate contra los incendios forestales sigue en curso y los emplazamientos al Gobierno también, y entre ellos está el cuestionamiento que surgió en torno a los dos aviones Hércules C-130 de la FACH destinados a la contención de esta clase de emergencia.

Se trata de una millonaria inversión que según algunos parlamentarios aun no ha sido ejecutada pero el Ministerio de Defensa no tardó en responder argumentando que por Decreto Supremo, en 2020 debió ser aprobada por un monto inferior que no incluía el equipamiento contra incendios.

Además, se confirmó que ambas aeronaves se mantienen desplegadas en las emergencias, facilitando principalmente el traslado de brigadistas y unidades de rescate.

Un escenario en donde las instituciones han debido desplegarse para trabajar de forma coordinada y que ha supuesto todo un desafío para las nuevas autoridades, el cual según los pronósticos podría extenderse hasta la primera semana de marzo.