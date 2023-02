Colo Colo ya tiene al reemplazante de Lucero y se enojó Manuel Pellegrini en España

Colo Colo presentó a su nuevo delantero el paraguayo Darío Lezcano, quien reconoció que jugar la Copa Libertadores lo motivó a venir.

A la espera de confirmar el fichaje del defensa uruguayo Matías de los Santos proveniente de Vélez. Y se suspendió su duelo del domingo donde debía visitar a Huachipato por los incendios. También se suspendió Ñublense – O´Higgins.

Desde las 4 de la tarde el Flamengo(de Vidal y Erick Pulgar) juega por las semis del Mundial de Clubes ante el Al Hilal de Arabia Saudita.

Mientras, en España Manuel Pellegrini demostró su enojo por la simulación del jugador de Celta de Vigo Iago Aspas en la derrota 4-3 del Betis, pidiendo sanciones.

Y hoy debutan los tres tenistas chilenos que están el el cuadro del ATP de Córdoba.

No antes de las 16:00 Cristian Garín (103) vs ES Pedro Marínez (72), Tomás Barrios (212) vs COL Daniel Galán (83) y no antes de las 18:30 Alejandro Tabilo (146) vs ARG Federico Delbonis (131).

Cristian Garín espera tener un buen torneo luego de agarrar confianza en la Copa Davis tras obtener el punto clave de la llave ante Kazajistán.

El argentino Javier Castrilli, ex jefe de la Comisión de Árbitros, ganó el juicio por “despido injustificado y daño moral”. La ANFP tendrá que pagarle 122 millones de pesos.