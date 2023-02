Se reactiva incendio en Chillán: Se han movilizado nuevamente bomberos y brigadistas ambientales

La madrugada de este jueves el alcalde de Chillán, Camilo Benavente, reportó en vivo, en conversación con Radio Bío Bío, que el violento incendio iniciado en Quilmo, al sur, llegó al límite urbano de la ciudad.

“Estamos preocupados. Tenemos un incendio de gran magnitud. Hasta ahora se han quemado 130 hectáreas (a la espera de nueva confirmación) y lo peligroso es que estamos muy cerca de la ciudad, en el límite sur oriente de Chillán”, partió, minutos antes de las 01:00 horas.

“Algunos de los focos, estoy acá, vemos cuatro focos, y están a 50 metros de las casas”, complementó.

Junto a lo anterior, el jefe comunal solicitó a la comunidad no ir a mirar las llamas.

“Con baliza incluida me demoré casi una hora en llegar porque hay mil vehículos que están en los alrededores. No es un espectáculo. El llamado es a que no se acerquen”, pidió.

Al cierre de esta edición, Senapred ya pidió evacuar Villa Jerusalén, lo que también llegó a habitantes de Quilmo.

Según Benavente, hasta la hora de esta publicación, 20 personas han sido albergadas. La Escuela Ramón Vinay fue abierta para recibir a quienes no tengan dónde dormir.

Pese a la magnitud de la catástrofe, el alcalde destacó que “hay una fuerza potente de Bomberos, Conaf, personal municipal”.

“Hay mucho viento todavía. Debe haber 22°C. Son variables que pueden tributar para que esto en cualquier momento pueda expandirse. Ese es mi análisis preliminar”, cerró.

Por el avance de las llamas, tanto CGE como Copelec confirmaron el corte forzoso del suministro eléctrico en varias zonas cercanas a Chillán.

Por su parte, Essbio pidió hacer un uso responsable del agua y pidió no abrir grifos.

En tanto, el Hospital Herminda Martín confirmó que activó un plan de contingencia y que su Unidad de Emergencia priorizará la atención de pacientes graves.

Se da una jornada compleja en medio de la emergencia por los vientos y las altas temperaturas en la zona.

Para hoy se esperan 37° y rachas de vientos de 50 km/hora que cambian de dirección.

A esta hora hay 13 cuerpos de bomberos y 40 carros.

En Chillán viejo también hay un incendio activo por lo que se está organizando la ayuda para evitar que el fuego se descontrole.