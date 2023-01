Fiscal Nacional Ángel Valencia reconoció que emitió 57 boletas a la Municipalidad de Lo Barnechea

El Fiscal Nacional, Ángel Valencia, que asumió ayer sus funciones, reconoció que emitió 57 boletas a la municipalidad de Lo Barnechea, durante la gestión de Felipe Guevara, aclarando que fue por su trabajo en la división jurídica.

Además, insistió en que no tuvo “ninguna reunión, ni contacto” con el militante de RN.

En el Senado señalaron que el abogado debe explicar bien su vínculo con Guevara.

“No lo conozco”, dijo el recién asumido fiscal nacional, Ángel Valencia. Lo mismo sostuvo el exalcalde de Lo Barnechea, Felipe Guevara. Ambos reafirmaron sus dichos, después de que Ciper revelara que el primero emitió 57 boletas al municipio liderado por el segundo, siendo que negó su relación en más de una oportunidad.

Como todo primer día fue movido, pero fuentes de tribunales concordaron en que ayer fue más complejo aún, ya que estuvo empañado por este reportaje. Y es que las preguntas de los medios de comunicación no fueron sobre sus primeras actividades, sino cuál fue o es su relación con el exjefe comunal, actualmente investigado por causas relacionadas con el estallido social y que enfrenta una denuncia por violencia intrafamiliar.

El lunes, cuando fue ratificado superando el quórum de los dos tercios de las y los senadores, se vivió un momento tenso cuando la congresista Yasna Provoste lo acusó de mentir y le pidió explicaciones por un documento donde decía que fue abogado de Guevara.

Allí Valencia negó el vínculo, manifestando su incomodidad con el emplazamiento.

El nuevo fiscal nacional tuvo una agenda bastante movida y y fue en medio de una actividad con funcionarios del Ministerio Público, que el abogado reconoció emitir las cerca de 60 boletas al municipio.

Eso sí, señaló que fue por su trabajo en la dirección jurídica del municipio de Lo Barnechea, y no por defender o asesorar al exalcalde, a quien nuevamente negó.

Consultado por el tema, el ministro de Justicia, Luis Cordero, recordó que la Fiscalía es un ente autónomo y que los cuestionamientos a la figura de Fiscal Nacional deben ser respondidos por él mismo.

Una de las senadores más críticas en la sesión del lunes fue Loreto Carvajal, del PPD, quien votó en contra. La congresista aseguró que Valencia partió con el pie izquierdo y debe una explicación.

Su par del Partido Repúblicano, Rojo Edwards, quien votó a favor, sostuvo que hubiese sido mejor que Valencia haya transparentado que trabajó para el municipio, pero que le parece correcto que esté dispuesto a inhabilitarse en algunos casos.

En conversación con 24 Horas, Felipe Guevara aseguró que no tiene relación con el nuevo fiscal nacional. “No lo conozco, me gustaría conocerlo, pero no tengo relación personal con él”, afirmó.

Una municipalidad tiene 1.500 o 2.000 juicios al año por diversos motivos y es normal, la gente tiene derecho a reclamar a la municipalidad, la cual la representan distintos abogados, internos o externos y para eso hay un director jurídico que es como un fiscal interno, que es el que se atiende con estos abogados”, agregó el militante de RN.

Guevara afirmó, además, que “hay instituciones dentro de la municipalidad o empresas que se encargan de cobranzas. El alcalde no está encargado de eso, el director jurídico es quien tiene abogados internos y externos, que se preocupan de representar los intereses de la municipalidad, no del alcalde”.