Con 11 votos a favor y 2 en contra se aprobó en general proyecto que habilita proceso constitucional

La Comisión de Constitución de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó en general el proyecto de reforma que habilita el proceso constituyente y tardó 90 minutos en definir una fórmula de votación en particular.

Son 350 indicaciones de las que ya se han rechazado varias, en un tenso debate entre los diputados firmantes y quienes están por fuera del llamado ‘Acuerdo por Chile’.

Con 11 votos a favor y dos en contra se aprobó en general en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputadas y Diputados el proyecto de reforma constitucional para habilitar el nuevo proceso constituyente.

Finalmente no fueron 235 sino 350 las indicaciones presentadas por distintos sectores políticos del país. Entre ellos el Partido Republicano con más de 40. Desde ese sector pidieron a los postulantes a consejeros del nuevo proceso realizarse un test de drogas, contar con un título técnico o profesional y tener su situación militar al día.

Junto con lo anterior, habían solicitado a los candidatos al cargo alcanzar una aprobación de dos tercios en ambas Cámaras para su elección, ser asalariados y no haber participado en el proceso anterior. Al respecto, el diputado Luis Fernando Sánchez (Republicanos) planteó, además, un mecanismo de cierre.

“Creemos que son muchos los aspectos problemáticos. No es correcto que no se establezca una norma de cierre. No se garantiza que el consejo de expertos esté integrado por verdaderos expertos, puede ser en realidad casi cualquiera. Son múltiples las indicaciones y esperamos sean aprobadas”.

Por su parte, los parlamentarios Félix González, Mónica Arce, Viviana Delgado y Jaime Araya plantearon la necesidad de postular candidaturas individuales y no por listas. Además de lo anterior, solicitaron que los expertos no puedan sufragar y solamente tengan “derecho a voz”.

“Mientras más gente se entera que los expertos van a ser designados por los partidos políticos va cayendo la adhesión ciudadana. Hemos presentado una indicación que permite la elección de los expertos por parte de la ciudadanía”, afirmó el parlamentario independiente por el Partido Por la Democracia (PPD) Jaime Araya.

Lo anterior permitiría “que se pueda competir por parte de personas expertas sin necesidad de hacer campañas en las calles sino que la gente pueda elegir a los que encabezan las nóminas presentadas por los partidos políticos o los pactos electorales que se puedan conformar”, agregó.

Desde la Unión Demócrata Independiente (UDI) hasta el Frente Amplio acordaron en el Senado rechazar casi un centenar de indicaciones bajo la premisa del respeto al acuerdo inicial y a que “si se deja pasar un cambio, se tendrían que pasar varios”.

La votación en particular se reanudará durante la jornada a partir de las 17:30 horas.