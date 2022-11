El Partido de la Gente expulsó al diputado Francisco Pulgar, sería el primero de muchos

El Partido de la Gente expulsó al diputado Francisco Pulgar y al menos otros tres parlamentarios esperan correr la misma suerte la próxima semana.

Sumados a la salida de René Alinco, podrían resultar en cinco los parlamentarios sin bancada desde la votación de la mesa.

El camino de las censuras a las presidencias de comisiones llamó la atención del Gobierno y la ministra de la secretaría General de la Presidencia, Ana Lya Uriarte, aseguró que se trata de una venganza.

Continúan viviéndose en la Cámara de Diputadas y Diputados, las consecuencias de la votación del pasado lunes que eligió a la nueva mesa, liderada por el diputado Vlado Mirosevic.

En ningún otro lugar se han sentido más fuerte que en el Partido de la Gente, bancada que por estas horas ya está quebrada, con integrantes expulsados, en reflexión para irse y consultas reglamentarias para definir su destino.

La reunión se realizó a partir de las 10 y media de la mañana y después de un par de horas se confirmó la expulsión del diputado Francisco Pulgar de la bancada; a esto se suma que Karen Medina, Gaspar Rivas y Rubén Oyarzo se declararon en reflexión de abandonar no solo la bancada, si no que el partido.

Acusan que reglamentariamente estuvo mal: Esto porque las expulsiones deben ser por unanimidad y no por votación de mayoría, y además cuestionan que la diputada Gloria Naveillán, que lanzó dura acusaciones contra Oyarzo, no solo no será sancionada si no que se le fueron asignadas nuevas comisiones.

Francisco Pulgar y Karen Medina hablaron de la potencial salida de los cuatro parlamentarios de esa bancada.

René Alinco es otro diputado que fue expulsado de su bancada y dijo tener un par de opciones de hacia donde dirigirse, descartando que se incorpore a una bancada de Chile Vamos: Solo a rumor de pasillo se especula que podría terminar, precisamente, en el Partido de la Gente.

El diputado dio un largo punto de prensa de más de 15 minutos, en donde aseguró que su pasado lo condena, en relación a las denuncias de halito alcohólico, y si bien no fue del todo claro, sí dijo que antes de entrar a Sala este martes, estuvo desde las 9 de la mañana presidiendo la Comisión de Inteligencia.

Cuestionó que también fue expulsado sin la unanimidad del PPD y se defendió de la manera en que increpó a Vlado Mirosevic en su discurso inaugural como presidente.

Habló de su colega Hernán Palma, que se sienta al lado de él y dijo martes que le había sentido un olor extraño, y deslizó que si buscaran, encontrarían alguna botella de alcohol en las oficinas de los parlamentarios.

Explicábamos que la crisis interna del PDG y la salida de Alinco del PPD, tienen un correlato en la estrategia reconocida al interior de Chile Vamos, de ir por presidencias de una serie de comisiones a través de mociones de censura.

Fuentes de La Radio, aseguran que ese camino se frenó por un par de semanas, pensando en que la Ley de Presupuesto se tomará el centro del debate la próxima semana.

Una que ya está ingresada es la moción contra el diputado PS, Daniel Manoucheri, en la Comisión de Economía. Hay quienes aseguran que pese a que la derecha tenía pensado ir por esa presidencia, el diputado Gonzalo de la Carrera se les adelantó.

Tomás de Rementería, sub jefe de bancada del PS, dijo que hay una fijación personal del diputado contra Manoucheri, recordando el episodio en que lo agredió en el marco del debate del proyecto ‘Chao Dicom’.

El Gobierno ha sido apuntado con el dedo, por haber hecho de todo para conseguir mantener el control de la mesa y también por la manera en que la ministra de la SEGPRES, Ana Lya Uriarte, celebró el triunfo de Vlado Mirosevic.

Uriarte eligió un tono cauto para comentar la situación del Partido de la Gente, planteando que es facultad legítima de la labor parlamentaria. Sin embargo, preguntada por el camino de las censuras que se espera, dijo que para ella esto es una venganza.

Lo que dejó la elección de la mesa seguirá teniendo consecuencias: En unos pocos días, habría al menos cinco diputados sin bancada que deberán buscar destino y al mismo tiempo, hasta rebarajar el naipe de poder en el Congreso.

También está el camino reglamentario. Se presentaron proyectos de reforma desde el Frente Amplio que han planteado multas de hasta un 50 por ciento de la dieta para parlamentarios que agredan verbalmente a otros y un 75 si es que son reincidentes.

Vlado Mirosevic y el Presidente de la Comisión de Ética, dicen que ahora todo está sobre la mesa: Hasta se discutirá si hay alguna manera de implementar un alcotest en la Corporación.