Ministra Tohá: "No hay argumentos para evaluar indulto en un día normal que se cometen delitos"

Tercer aniversario del “Estallido social”

El presidente Gabriel Boric condenó los actos de violencia que se cometieron en el marco de la conmemoración del estallido social, y señaló que como Gobierno van a perseguir a quienes cometieron delitos.

El balance oficial de las autoridades constató un total de 195 detenidos, 15 saqueos y 24 policías lesionados a nivel nacional.

El tercer aniversario del estallido social estuvo marcado por diferentes episodios de violencia que se registraron a lo largo del país, aunque en un número menor respecto del año pasado, según destacaron autoridades del Gobierno.

Dentro de los delitos que fueron constatados en la jornada, se contabilizaron saqueos, enfrentamientos con Carabineros y destrucción de infraestructura pública.

“Yo creo que deberíamos proponernos que no sea un día tomado por hechos delictuales, difícilmente será un día cualquiera, vamos a seguir recordando pero no debiéramos seguir que una conmemoración es tomada por acciones de vandalismo, saqueos, delincuencia pura. Como conmemoración hubo bajísima convocatoria, lo que más se vio fue saqueos en la Región metropolitana”.

En cuanto a si existe una organización, la ministra asegura: “No hay una organización, hay varias. Los que participan en saqueos se organizan en grupos y convergen”. E insiste en que “No me gusta hacer suposiciones o afirmaciones de cosas que no me constan, no tenemos elementos para decir que los grupos tienen una ideología, tampoco puedo descartarlo. Son delictuales y se aprovechan de momentos políticos para hacer sus acciones. Las personas no quieren ser parte de una conmemoración que termina siendo la escena para acciones puramente delictuales. Termina inhibido el derecho de manifestación”.

El rol de las policías

El Gobierno dio inicio a la unidad consultiva para la reforma a Carabineros. Desde sectores oficialistas llamaron a impulsar el proyecto de ley de creación de un Ministerio de Seguridad, mientras que desde la oposición abrieron “sus puertas” a modernizar la institución policial.

“No tenemos que explicar, no debiera suceder pero tenemos que analizar cómo suceden los hechos y cómo se desarrolla la labor policial que se va desplazando por las ciudades de acuerdo a cómo se van moviendo los focos que se desarrollan. Las fuerzas policiales se mueven porque no son suficientes para tener todo el movimiento a la vez. Uno ve como resultado un saqueo impresionante, de los 13 saqueos hubo 60 intentos que la acción policial impidió, hay que ir perfeccionando y adaptándose”.

Sobre la evaluación de la misma, la ministra asegura que “No hemos ocupado una evaluación positiva, lo que quisiéramos es no ver escenas de saqueos, entonces eso no es positivo. Valoramos la acción policial que está teniendo un resultado. Las acciones violentas tienen menos convocatoria, sin embargo, no es para estar celebrando”.

Ministerios y Carabineros

Luego de la polémica surgida por antiguos tuits de ministros y subsecretarios en contra de Carabineros, los titulares de Economía, Nicolás Grau; y de Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, se reunieron con el general director Ricardo Yáñez.

El encuentro se desarrolló la mañana de este domingo en la Escuela de Carabineros y según informaron desde la institución, el general estuvo acompañado de suboficiales de diversos grados y especialidades.

“Cuando se sacan a colación demarcaciones de las épocas del estallido, se hicieron en un momento que el país vivió un quiebre muy grande, hubo muchos excesos de todo tipo, estábamos en un clima excepcional donde pasaron cosas muy graves. Habiendo pasando el periodo hay un conglomerado político que fue electo para gobernar Chile, la gente sabía cuales eran sus pensamientos. Muchas palabras que hoy día no les gustaría decir a ellos pero que fueron también una actitud política respecto a un momento de mucha violencia donde hubo actitudes policiales violentas. Eso no quiere decir en lo mas mínimo que no se apoya a Carabineros en su función. Si a alguien le causa confusión, ha sido aclarada. Lo han hecho con los mismos Carabineros. El programa en su versión final hablaba de Reformas en Carabineros y desmilitarización, es un proceso que lleva Chile hace mucho rato, de profesionalización, más cercana y técnicas policiales, no debiera ser polémico porque es transversal, desde que sacamos a Carabineros del Ministerio de Defensa. No es oportuno pensar que las funciones investigativas tienen que salir de Carabineros, ellos tienen áreas especializadas que son valoradas, hay que complementar mejor las fuerzas. Carabineros cumplen muchos roles distintos, hay que mejorar la coordinación de policías, no eliminar lo investigativo de Carabineros”.

“Carabineros tiene varios cuerpos que tienen distinto equipamiento dependiendo del cuerpo, de cuál de esas áreas especializadas. Hablamos constantemente con Carabineros, en el presupuesto 2023 viene una agenda de compras de distintos tipos de equipos para Carabineros. Surgen del diálogo permanente y del Consejo contra el crimen organizado”.

Debate sobre amnistía

La Moneda confirmó que no renovará la urgencia legislativa para el proyecto de amnistía a los presos del estallido social, que se registró hace 3 años.

“Ha habido un debate sobre administra e indultos, pero no se ha aprobado ninguna. Si llegan a haber van a ser de acuerdo a lo que la ley dispone de manera individual y en base a una evaluación que hace el Presidente de la República en conciencia. No hay una política de indultos ni indultos generalizados. Cuando se han discutido, han sido producto de análisis de una situación de quiebre excepcional y que a veces se llega a la conclusión que para cerrar esos momentos se hacen ciertos gestos, acá se decidió no hacerlo porque el parlamento no ha aprobado una situación e este tipo. Ahora no estamos en una situación excepcional, estallido o quiebre. No hay argumentos para decir que corresponde evaluar un indulto o aministía en un día normal que se cometen delitos”.

Y agrega que “Como Ejecutivo nunca hemos sostenido algo distinto, lo sustantivo es que durante el estallido hubo violaciones a los derechos humanos que no son admisibles y deben ser investigadas. Los tonos no son los mismos por el rol, pero el trasfondo no ha cambiado”.

La criminalidad

Los homicidios han aumentado. Así ha quedado demostrado en las últimas semanas tanto en las calles del país, donde se han registrado una serie de hechos de sangre, como en las estadísticas que maneja la Policía de Investigaciones de Chile (PDI).

Y es que según cifras de la policía civil, a las que accedió Radio Bío Bío, entre el 1 de enero y el 26 de junio de 2022 se registraron 413 homicidios en el país, 92 más que en el mismo periodo de 2021, lo que se traduce en un aumento del 28,7% al comparar ambos periodos de tiempo.

En las mismas estadísticas se entrega un dato no menor en torno a las modalidades utilizadas en la comisión de dichos crímenes: un importante crecimiento en el uso de armas de fuego. Si en 2021 se contabilizaron 166 homicidios utilizando armas de fuego, este 2022 la cifra alcanzó los 256, es decir, 92 muertes más.

“Hay política criminal, esas políticas están ejecutadas pro instituciones que requieren un fortalecimiento que no se han hecho. Hemos tenido un avance del tipo de criminalidad y las instituciones no han tenido el apoyo financiero, pero también a lo que se requiere como acuerdo político para enfrentarlo”.

Sobre las encerronas, que han ido aumentando, Tohá asegura que “Las encerronas es un tipo de delito que tenemos cada vez mejores dispositivos para enfrentarlos, es un delito que vamos a lograr contener y revertir con relativa eficacia”.

La Macrozona sur

“No ha sido suficiente la acción policial pero debemos agregar un trabajo profundo, investigativo, de refuerzo, con equipo adecuado. Se ha estado trabajando para ir conteniendo la acción que hacen grupos que tienen agendas violentas, políticas o criminal. Tener una manera de actuar del Estado en la zona que se haga carga de los deficit, no han sido suficientes pare revertir los programas de Gobierno, queremos que sea uno de Estado que estén involucrados las voces de distintos agentes y se transforme en un compromiso para ir cerrando brechas. No solo un plan del Gobierno de turno. Tenemos que planificar la acción considerando los elementos que sabemos que existen, es una zona distinta, por eso tiene ese rezago. El tema de dialogo político requiere hacer acuerdos, creo que hay un clima más favorable que en años anteriores para resolver tema de tierras, reconocimiento y reparación. Hay víctimas de todo tipo. Se trabaja con instrumentos que son insuficientes. Los violentistas no quieren estar en ningún dialogo”.

“Cuando la gente no ve respuestas del Estado, la violencia comienza a conquistar nuevas conciencias, empieza a ser vista como alternativa, como proyecto de vida para una persona. El no entregar ningún espacio. Cuando hay espacio, la violencia tiene territorio fértil”.