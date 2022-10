La Moneda aclaró que este año no se presentará proyecto para legalizar el aborto sin causales

La Moneda aclaró que este año no presentará un proyecto para legalizar el aborto sin causales, y afirmó que el tema no lo instaló la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, sino que el Partido Republicano, que ingresó una propuesta que busca derogar la actual normativa.

En la UDI aseguraron que tocar el tema es una provocación torpe y que hablar de interrupción del embarazo en este momento afecta al diálogo constitucional.

“Por eso nos hemos puesto a trabajar”. Con esas palabras, la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, adelantó -en Tolerancia Cero- la intención del Gobierno de ingresar un proyecto para despenalizar el aborto sin causales.

El timming no fue el apropiado, afirmaron fuentes del Gobierno. Esto, considerando las críticas que generaron los dichos de la secretaria de Estado, que instaló un tema que no genera consenso en el Congreso, y que no es prioridad -en este momento- para el Ejecutivo.

Es más, la ministra vocera de Gobierno debió recalcar algo que Orellana también mencionó en el programa de televisión: que el proyecto no estaba contemplado para este año, ya que la idea recién se va a comenzar a analizar con organizaciones de mujeres.

Así, Vallejo salió a explicar por qué la ministra de la Mujer dijo lo que dijo, en este momento político. “Es una falsa polémica”, afirmó la ministra vocera, que insistió en que este tema surge por las aberrantes declaraciones del diputado del Partido Republicano, Cristóbal Urruticoechea, quien la semana pasada -luego de presentar un proyecto que busca derogar la actual normativa- sostuvo que la mujer que es violada no se desviolaba.

Pero Urruticoechea insistió en su punto y defendió el proyecto de ley que ingresó con parlamentarios del PR, que buscaría entregar acompañamiento a quien es violada, para evitar llegar a abortar.

Pero vamos a la arista política de lo que generaron los dichos de la ministra Orellana. Lo cierto es que las críticas fueron numerosas y algunas bastante duras.

“Le pido a la ministra de la Mujer que no se de gustitos de sus tiempos como activista e invierta el tiempo en temas que realmente son importantes”, dijo la senadora RN, María José Gatica.

Pero lo que más preocupó a las filas oficialistas fueron los dichos del presidente de la UDI, Javier Macaya, porque apuntaron directamente al corazón del nuevo proceso constituyente.

El timonel gremialista indicó que este tipo de temas afectan los intentos por llegar a acuerdos. Sin antes terminar su frase, habló por encima la secretaria general del partido, María José Hoffmann, quien calificó lo ocurrido como una provocación torpe del Gobierno.

Ayer se abordó este tema luego del Comité Político ampliado de los lunes en La Moneda. Y fue la presidenta del PS, Paulina Vodanovic, quien dijo que no corresponde la actitud de la UDI y otros sectores: de condicionar las conversaciones constituyentes, con aspectos ligados al programa de Gobierno.

¿Están los votos? La ministra Orellana, en Tolerancia Cero, apuntaba al Partido de La Gente como un campo desconocido.

Sin embargo, la jefa de bancada de este sector, Yovanna Ahumada, descartó avanzar hacia la despenalización del aborto sin causales y sostuvo que las prioridades deben ser otras.

En la bancada feminista Julieta Kirkwood, aseguraron que este momento es para revisar el proyecto de aborto en tres causales.

Al respecto se refirió la diputada del PC, Alejandra Placencia, quien señaló que es importante que se pueda dar un diálogo pre legislativo.