Líderes empresariales se mostraron optimistas tras triunfo del Rechazo e instaron seguir trabajando

Líderes empresariales se mostraron optimistas tras el triunfo de la opción Rechazo, e instaron a trabajar por un nuevo pacto constitucional que concite mayor unidad.

Analistas proyectaron reacciones favorables en el tipo de cambio y el mercado financiero, mientras el Ministerio de Hacienda convocó a actores como la CPC y la CUT, para abordar el escenario económico.

Aunque la economía chilena está en una crisis que responde a distintos factores, como la presión internacional que existe sobre la inflación, hay un consenso importante respecto a que la incertidumbre política es uno de los factores que está golpeando la inversión y el crecimiento.

Y buena parte de esta incertidumbre está asociada al proceso constitucional, sobre todo una vez que los mercados y los analistas comenzaron a ver con preocupación la propuesta de la Convención.

Por eso, de hecho, ya había una posición tomada en favor del Rechazo y las apuestas estaban en línea con las encuestas. Por esta razón, el IPSA de la Bolsa subió un 4,5% el viernes y el dólar tuvo una fuerte caída de $17 el viernes, acumulando más de $60 en dos semanas.

Entre los empresarios compartieron este optimismo, considerando que esta propuesta era de polarización. El presidente de la CPC, Juan Sutil dijo que, dejando fuera esta incertidumbre, el objetivo es ahora trabajar en una nueva propuesta, que sea mucho más unitaria.

Si bien se dice que, una vez que los mercados toman posición, los efectos se internalizan casi por completo, los analistas están esperando una reacción que sea favorable, principalmente, porque, aunque se anticipaba el triunfo del Rechazo, la magnitud fue una sorpresa.

¿Qué se espera? Una fuerte caída del precio del dólar, que actualmente está en $880 y una marcada alza en el IPSA de la Bolsa de Comercio de Santiago.

Así lo explican el gerente general de Renta 4, Arturo Frei y Jorge Tolosa, de Vector Capital que –además- recalcan que hoy es feriado en EEUU y los mercados estarán cerrados, así que la variación será marcada.

Lo cierto es que, con este resultado, hay un consenso en que debería seguir adelante el proceso constituyente, y por eso la incertidumbre no se despeja de golpe. De hecho, en esa visión de mediano plazo, el decano de la FEN de la USS, Alejandro Weber pone una primera señal de alerta: las cosas no van a mejorar de la noche a la mañana, y aunque se abre una nueva oportunidad, la recuperación no está asegurada.

En ese sentido, quien aventura una respuesta es el exministro de Hacienda, Ignacio Briones que estuvo públicamente a favor del Rechazo, y en conversación con Radio Bio Bio dio cuenta de qué debería hacer su sector, ahora, para garantizar estabilidad.

De hecho, el Gobierno ya había tomado acción respecto a lo que iba a ser este día y convocó a empresarios, gremios pyme y la Central Unitaria de Trabajadores, entre otros actores, para revisar lo que será el nuevo panorama económico.

Ayer, el ministro de Hacienda, Mario Marcel explicaba el sentido de este encuentro.