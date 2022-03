Bancada RN insistirá con postulación de Gonzalo Fuenzalida como ministro al Tribunal Constitucional

La bancada de Renovación Nacional señaló que insistirá con la postulación de Gonzalo Fuenzalida como ministro al Tribunal Constitucional, luego de que este deje de ser diputado este viernes.

Sectores de la propia derecha, el nuevo oficialismo y hasta voces desde el interior del TC, piden nombramientos técnicos, que el estamento sea transformado por la Convención Constitucional, y que se termine con la lógica de los feudos.

Pese a que existen dudas sobre la correlación de fuerzas del nuevo Congreso Nacional, y el valor de acuerdos tomados sin una serie de bancadas que ingresan a la Cámara de Diputados, Renovación Nacional insistirá en nominar al diputado Gonzalo Fuenzalida, como ministro del Tribunal Constitucional.

Mucho ya se ha escrito y dicho sobre las razones para que el nombramiento de los reemplazantes de Gonzalo García y Juan José Romero se suspendiera, pero la razón principal que esgrimen desde la centro derecha, es que el nombre que acompañaba en la nominación a Fuenzalida, el DC Gabriel Silber (que nunca fue oficialmente nominado) ponía en riesgo el apoyo de los dos tercios de la corporación, que superan los 100 votos.

En todo caso, las gestiones y comentarios de los ministros actuales del TC, y sus dudas con la conducción del organismo, añadieron dificultades a una nominación que no debía ocurrir por normativa en el período actual, y que por evaluación de sus miembros, tampoco debía considerar a ex parlamentarios que no salieron re-electos.

Pese a tener todos estos argumentos en contra, el próximo jefe de bancada de Renovación Nacional, Andrés Longton, no solo defendió la pertinencia de nominar a Fuenzaliza, si no que los criterios para elegir a un legislador que está de salida.

Pese a que en medios de prensa trascendió que el nombre de Marcelo Díaz, diputado que tampoco fue electo, fue planteado por el Frente Amplio, a micrófonos prendidos los planteamientos del bloque muestra otra posición.

El diputado de Convergencia Social, Diego Ibáñez, dijo dos cosas: Que la Convención Constitucional debe reformar el TC, y que mientras siga como está, se debe privilegiar criterios técnicos para elegir a sus ministros.

La mañana del lunes había alguna duda sobre la postura pública de la bancada de la UDI en la materia. Sus compañeros de coaliación han empujado el nombre de Fuenzalida, y un acuerdo político para sacar al diputado Leopoldo Pérez del Consejo de Asignaciones Parlamentarias, pone al gremialismo en la misma lógica de nombramientos políticos.

El jefe de bancada, Juan Antonio Coloma, despejó en algo esa interrogante: Dijo esperar que en el próximo Congreso -que comienza el próximo martes- se elija para el TC a quienes tengan mejores capacidades profesionales.

La tarde del lunes, el ministro del Tribunal Constitucional, Rodrigo Pica, conversó con Bio Bio TV desde España, y dijo lamentar la lógica binominal y de feudos que mantiene el Congreso Nacional, cuanto toca nominar a los integrantes del TC.

Igual hay que decir que Pica matizó que el problema no es automáticamente que haya gente del mundo de la política: En la conversación, sacó a recuerdo a Mario Fernández y José Antonio Viera Gallo entre otros -ambos en su momento ministros de gobierno- que tuvieron un buen paso por el organismo.

Fuentes de La Radio aseguran que la posición de Silber y Fuenzalida no es dispar, por más de una razón: En ninguno de los casos fueron nombramientos unánimes, y en ambos casos hay voces que pedían postulantes más tecnicos.

Pero lo más importante de todo, es que luego del fracaso del punto de tabla una sensación gobierna: De que el próximo Congreso Nacional, que se activa en solo días hasta el 2026, pedirá otras negociaciones, y muy posiblemente, no se respetará el apoyo a los ex parlamentarios.