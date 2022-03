Carlos Mena, chileno en Ucrania: "Pude dar pasos rápidos y tomar los últimos medios de transporte"

Ya habíamos conversado con Carlos Mena, uno de los chilenos que vive en Ucrania hace más de dos años, en Kiev y que pudo salir hacia Polonia para refugiarse de la Guerra.

Comienzo del conflicto

“El ataque sorpresa empezó hace unos días atrás, tipo 4 de la mañana en el centro de la ciudad. Estaba despierto, casi en el área en que pasó, eso fue fundamental en permitirme dar pasos rápidos y tomar los últimos medios de transporte. Después se cancelaron todos. Donde yo me encontraba, no en el corazón del centro, a 15 o 15 minutos de allí, vecinos míos del sector, me contacté con ellos, me dijeron que se iban a quedar porque sienten un compromiso con el país. Conozco amigos de mi círculo que desde mucho años que están armados, desde orígenes del conflicto”.

¿Cómo ayudar?

“Se está coordinando con gente que está en Kiev, Ucrania un sitio web www.ayudarefugiadosucrania.org ahí se van a disponer, hay cuentas de bitcoin y similares para que la gente pueda hacer llegar recursos”.

Su llegada a Polonia

“No pude traer a mi pareja, esos días estaba en una región cercana a Kiev. Me contacto con ella y se le hacía tremendamente complicado salir conmigo. La mayoría de los edificios tienen subterráneos y ellos están ahí, la parte de arriba de los edificios están destruidos. Hay 12 mujeres y 3 hombres, ellos se fueron por el reclutamiento forzoso. El desabastecimiento y la desconexión es peor. Ellos al salir se arriesgan”.

“Traté de entrar en contacto con la embajada de Chile en Polonia, no logré comunicarme. No había plan de contingencia, recursos, ciertas indicaciones”.