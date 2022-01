Rodrigo Peñailillo: "Muchas de las tareas de los ministerios sectoriales van a tener que esperar"

El presidente electo Gabriel Boric durante esta mañana anunció los 24 nombres que completarán el gabinete de su gobierno.

Para analizar las decisiones de estos nombramiento, tomamos contacto con Rodrigo Peñaillo, exministro del Interior.

El gabinete de Gabriel Boric

“Creo que es un buen gabinete, estoy sorprendido positivamente. Sin duda ha hecho un esfuerzo el presidente, le da gobernabilidad a los cambios que vienen más adelante, incorporar al PR, PS, PPD, PL a la FSV, eso habla bien del trabajo que ha hecho estas semanas”.

“La cantidad de independientes es un tema que hay que ver en su minuto, porque claramente el Congreso de Chile, no sólo está empatado probablemente el gobierno esté en minoría, por eso los independientes tendrán un rol clave, sobretodo en las carteras en las que quedaron. Ser independiente tiene un costo, tener pocos aliados para decisiones difíciles”.

El ministro de Hacienda: Mario Marcel

“Me da la impresión que el nombramiento de Mario Marcel, es el nombramiento de un súper ministro, en el sentido que va a tener que lidiar con la pandemia y todas las medidas sociales que vengan, va a tener que resolver las reformas comprometidas, equilibrar las finanzas públicas, reducir la inflación. El esfuerzo que va a tener que hacer Mario Marcel es tan grande que no me cabe duda que gran parte de las reuniones y decisiones van a estar en su oficina”.

La primera mujer en ser ministra del Interior: Izkia Siches

“El rol de la nueva ministra del Interior a quien felicito y me parece una gran noticia que sea la primera mujer que ocupa formalmente este cargo, me da la impresión de que es una buena decisión pero también es una tarea compleja porque no sólo va a tener que coordinar el gabinete, una coalición en formación, si no que también resolver el tema de la seguridad, La Araucanía y la descentralización. Los temas de interior van a ser intensos. Va a ser fundamental como ella trabaje con Mario Marcel”.

Las dificultades que enfrentaría este gobierno

“La complejidad de este gobierno es tan grande, desde el punto de vista de los cambios que hay que llevar adelante, de la situación financiera, con una inflación muy alta. Que muchas de las tareas de los ministerios sectoriales van a tener que esperar, esa es una tarea difícil. No van a haber recursos para avanzar en todas las áreas como se quisiera. No es un gobierno cualquiera, la tarea de este gobierno es recuperar el crecimiento económico, las finanzas fiscales. Como un gobierno de cambio de pocos recursos, no he visto desde el retorno a la democracia un ministro de Hacienda que tenga una tarea tan compleja como la que va a tener Mario Marcel. Su designación es una gran decisión del presidente Boric”.