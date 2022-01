Arica y Tarapacá registran récords de contagios de Covid-19

Chile superó hoy la barrera de los 7 mil casos diarios de coronavirus.

Las regiones de Arica y Tarapacá registran récords de contagios en toda la pandemia y la metropolitana reportó un nuevo máximo en siete meses.

Atado de manos y con al menos cuatro disparos en su cuerpo fue encontrado un hombre en plena autopista, en la comuna de Melipilla.

Por encubrimiento y secuestro será formalizado el hombre que fue detenido por el crimen de un comerciante en Iquique. La fiscalía regional aseguró que hay carteles extranjeros involucrados.

El gobierno aseguró que no hay contradicción con el Ministerio Público respecto a las cifras de homicidios. Autoridades locales como ex fiscales llamaron al ejecutivo a no esconder la realidad.

A esta hora, el presidente electo Gabriel Boric expone ante el gran empresariado en la ENADE.

Familiares de detenidos durante el estallido social se reúnen a esta hora con el equipo político del próximo gobierno, para buscar acuerdos que permitan una salida al proyecto de indulto.

En minutos comenzará una audiencia donde se definirá si el exsenador de la UDI, Jaime Orpis -condenado en el denominado caso Corpesca-, es trasladado de penal por temer por su integridad física.

Producto de un derrumbe, colapsó el cielo de la Central de Alimentación del Hospital Van Buren de Valparaíso.

Este viernes finaliza el plazo para que los convencionales ingresen normas constitucionales en materia de sistema político. Gran parte de las propuestas se inclinan hacia el presidencialismo atenuado.

INTERNACIONAL

La OMS registró 3,4 millones de casos de Covid-19 en un día, el número más alto desde el inicio de la pandemia. La variante Ómicron se convirtió en la dominante.

El gobierno de Argentina dispuso que los empleados del sector público trabajen a distancia hoy y mañana para “reducir el consumo de energía eléctrica”, en medio de la ola de calor que afecta a ese país.

DEPORTES

Deportes Melipilla no será expulsado y sólo bajará a la Primera B del fútbol chileno tras la resolución dada a conocer hoy en la ANFP, definiendo además que el duelo de la promoción lo jugarán Copiapó y Huachipato.

A una jornada del final del Rally Dakar, Francisco “Chaleco” López quedó muy bien perfilado para ganar su categoría, mientras que Pablo Quintanilla está segundo en motos.