A 3 días de las elecciones presidenciales, los candidatos preparan sus cierres de campaña

Más detalles e información de todas las noticias nacionales e internacionales de la jornada en el Radiograma de Mediodía de Radio Bio Bio.

Gabriel Boric llamó a no votar por la candidatura al Senado de Karina Oliva, luego que se acusaran irregularidades en su rendición de gastos para la segunda vuelta por la gobernación metropolitana.

A 3 días de las elecciones, los candidatos presidenciales preparan sus cierres de campaña.

Sebastián Sichel llevó a cabo el cierre desde el Barrio Italia. En tanto, Yasna Provoste un poco más tarde en Concepción y Gabriel Boric en Casablanca.

Mientras que, José Antonio Kast finaliza actividades en el Parque Araucano, Marco Enriquez-Ominami en Santiago Centro y Eduardo Artés en la Plaza de Armas de la capital.

La oposición en la Comisión Mixta del cuarto retiro, trabaja contra el tiempo para acordar indicaciones al rescate de fondos.

De no lograr un acuerdo del bloque durante esta jornada, la instancia no se reunirá el viernes. Esto significa que no saldrá el informe antes de las elecciones.

La economía chilena creció un 17,2% durante el tercer trimestre, según el Banco Central, fuertemente impulsada por el sector de servicios y el consumo de los hogares.

El general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, aseguró que la reforma institucional alcanza un 30% de progreso y que el eje con mayor avance ha sido el control del orden público.

El 21 de diciembre será formalizada la suspendida jueza de garantía de Coyhaique, Cecilia Urbina, por los delitos de prevaricación y violación de secreto. Se le acusa de entregar información a su hijastro sobre una causa de tráfico de drogas.

Pesar en el mundo del espectáculo por el fallecimiento del cantante Luis Dimas. El artista es velado en la Iglesia Bautista en la comuna de Ñuñoa.

La Brigada de Homicidio de la PDI se encuentra a cargo de la investigación de un doble suicidio en la comuna de Conchalí. Una de las víctimas disparó previamente a personal policial.

Internacional

Alemania ya ha trasladado a algunos pacientes al extranjero ante el aumento de la presión hospitalaria en medio de la cuarta ola de coronavirus.

Austria sufrió un nuevo máximo absoluto de contagios diarios de Covid-19. Mientras que Rusia, alcanzó un nuevo máximo diario de decesos.

Las autoridades polacas informaron de 501 intentos frustrados de cruces irregulares desde el territorio bielorruso.

Armenia y Azerbaiyán se acusaron mutuamente de ataques en la frontera en violación del alto el fuego, establecido el martes.

Estados Unidos anunció el apoyo a la negociación de un tratado mundial para combatir la contaminación del plástico.

Deporte

Desde las siete de la tarde, Universidad Católica y Ñublense disputan en Concepción la Supercopa del fútbol chileno.

Alexis Sánchez se perdería cuatro partidos con el Inter de Milán por su lesión generada en la Selección Chilena ante Ecuador.