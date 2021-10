Sebastián Sichel volvió a acentuar sus diferencias con José Antonio Kast de cara a presidenciables

Foto: AGENCIA UNO

Durante este domingo y en una actividad de campaña el candidato presidencial de Chile Podemos Más, Sebastián Sichel volvió a acentuar sus diferencias con el presidenciable del Partido Republicano, José Antonio Kast.

Esto a pesar de que el representante del Frente Social Cristiano asegurara en entrevista con el diario El Mercurio que de resultar electo va a recurrir a Chile Vamos para que lo apoyen en su Gobierno.

Sin embargo, fue el propio ex presidente de Banco Estado quién se encargó de puntualizar sus críticas al otrora parlamentario, cuestionándolo en duros términos por seguir un camino individual.

Un escenario que complica al oficialismo, cuyo candidato aún no ha podido repuntar en las encuestas. Todo cuando faltan apenas 27 días para las elecciones presidenciales.

A menos de un mes para las elecciones presidenciales los candidatos entran en la recta final de sus campañas, anticipando un posible escenario de segunda vuelta. La candidata de Nuevo Pacto Social, Yasna Provoste presentó los ejes de su programa de Gobierno, con los que buscará conseguir más votos de la oposición.

Si bien la ex presidenta del Senado no quiso entregar declaraciones, la presidenta de la Democracia Cristiana, Carmen Frei y la timonel del PPD, Natalia Piergentili no descartaron iniciar conversaciones con Gabriel Boric una vez finalizada la primera vuelta.

Las elecciones presidenciales, parlamentarias y de consejeros regionales son el próximo 21 de noviembre y una eventual segunda vuelta el 19 de diciembre.

La candidata presidencial de Nuevo Pacto Social, Yasna Provoste, presentó su programa de gobierno que, entre otras cosas, propone un “nuevo pacto tributario” para aumentar la recaudación fiscal en 5 puntos del Producto Interno Bruto.

Con esto, se pretende impulsar -en los primeros seis meses- una pensión universal garantizada de $225 mil pesos, para todas las personas mayores a 65 años, a excepción del 10% de mayores ingresos.

En educación se comprometió al pago de la denominada “deuda histórica” a los profesores y terminar con el actual Crédito con Aval del Estado para la educación superior.

En Salud, se priorizará atender las prestaciones atrasadas por la pandemia, reducir las listas de espera y establecer un seguro único de salud.

La ex presidenta del Senado también habló de “reconstruir el país post pandemia”.

En seguridad pública y narcotráfico, ejecutará un “programa nacional de desarme”, una fuerza especial para atacar el crimen organizado y un plan nacional de recuperación de barrios tomados por la delincuencia.

Además buscará resolver los conflictos entre el Estado y los pueblos indígenas, a través de un proceso de diálogo y participación plurinacional.

Entre otras cosas, la senadora también anunció el desarrollo de un Ministerio del Mar, que se haga cargo de una política integral para los mares de Chile y para las familias que viven en torno a sus actividades.