Muñoz por peligro programa Visa Waiver: "me temo que pueden haber problemas de carácter político"

El exministro de Relaciones Exteriores, Heraldo Muñoz, sugiere que bajo la próxima administración de Donald Trump, este programa podría ser reevaluado. Chile es el único país latinoamericano beneficiado por el Visa Waiver, el cual ha sido aprovechado por algunos para realizar lo que se conoce como "turismo delictual". Aunque Chile ha proporcionado toda la información necesaria a EE. UU., Muñoz teme posibles problemas políticos en la continuidad de este programa.

El sheriff estadounidense Mike Bouchard pide cancelar el programa Visa Waiver para Chile debido a la ola de robos protagonizada por ciudadanos chilenos en su país, afirmando que el 100% de las bandas de chilenos arrestadas en el condado de Oakland han utilizado este programa.

Cabe recordar que la Visa Waiver permite a los chilenos ingresar a Estados Unidos por hasta 90 días sin necesidad de visado.

¿Qué implicaciones tendría esto? Para conocerlas, en Podría ser Otra Cosa, conversamos con el diplomático y exministro de Relaciones Exteriores, Heraldo Muñoz.

“Yo creo que puede estar en reevaluación bajo el próximo gobierno de Donald Trump por estas denuncias”, comentó en primera instancia.

Heraldo explica que Chile es el único país de América Latina que tiene este programa, uno que ha beneficiado a miles de chilenos que van a Estados Unidos por turismo, negocios, estudio, entre otros.



“Lamentablemente, algunos chilenos han aprovechado esto para lo que se ha denominado como el ‘turismo delictual’. Todo esto en el clima antiinmigración crea este panorama que puede ser negativo para el país”, explica.

En términos técnicos, Muñoz detalla que el país sí ha entregado toda la información, como antecedentes penales, de la gente que viaja a Estados Unidos.

“Espero que no, pero me temo que pueden haber problemas de carácter político, no técnico”, aseveró.

El diplomático explicó que sería lamentable que los chilenos y chilenas que usan este programa terminen pagando las consecuencias de un número limitado de delincuentes.

“Esto es un impacto político que no hay que desconocer. Ahora, habrá que ver qué es lo que sucede con el nuevo embajador”, dice.

Un dato importante que agrega el experto, es que el embajador elegido para Chile -que debe ser ratificado-, si bien tiene experiencia en la Patrulla Fronteriza, pero es una persona que vivió en Chile.

“Él es mormón y pasó un par de años en Chile y, aparentemente, tiene algún aprecio por nuestro país. Quizá puede ver directamente el tema y sea más bien un aliado que un opositor”, puntualizó.

