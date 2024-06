Senador Bianchi explicó que proyecto del ’Día del Loly’ busca que el Estado "no se burle de la gente"

La iniciativa presentada por el político pretende que las entidades estatales puedan dar respuesta a requerimientos en un plazo de 30 días.

“El Día del Loly”, una frase que pareciera ser una simple humorada, ahora se convirtió en el nombre de un proyecto de ley presentado por el senador Karim Bianchi. Este título hace referencia a la jornada que nunca llega.

Básicamente, esta iniciativa apunta a eliminar las respuestas burocráticas que suelen presentar las entidades estatales. Según indicó el mismo político, esta busca “proporcionar a la ciudadanía una herramienta para exigir el correcto funcionamiento de entidades públicas y eminentemente públicas…. garantizando que respondan a los usuarios dentro de los plazos establecidos”.

Este martes, en una nueva edición del “Podría Ser Peor”, tomamos contacto con Bianchi, quien se refirió a este nuevo proyecto. “Sé que el nombre irrumpe, que quizás sea burlesco, pero a veces se requiere ese choque”, estableció.

Luego, el Senador señaló que “yo quiero que ese día llegue… te hacen esperar, no te dan respuesta… la entidad no está cumpliendo”

Con respecto a este mismo tema, el entrevistado aseveró que “la gente lo puede encontrar ridículo, pero el fin del proyecto me parece que lo que hace es que haya eficiencia en el Estado y que no se burlen de la gente que tiene que acudir una y otra vez. El ejemplo más claro es el del Compin, cuando no se paga una licencia y tú estás meses esperando”.

Finalmente, el congresista explicó que “el Estado está preparado para responder en 30 días y cuando no ocurre, es porque no se están haciendo bien las cosas… no pusimos un plazo que sea antojadizo“.

Revisa la entrevista completa en el video: