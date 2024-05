Ex director de escuela de Gendarmería tras muerte de alumna: "Es un hecho muy lamentable"

Tras darse a conocer el fallecimiento de la aspirante a gendarme por neumonía, 'Podría Ser Peor' tomó contacto con el ex director de la institución.

Recientemente, se informó acerca de la muerte de una alumna de Escuela de Formación Penitenciaria gendarme ubicada en la comuna de San Bernardo.

La aspirante a gendarme, llamada Ignacia Albornoz Insulza, tuvo un resfriado que derivó en neumonía, que se fue agravando. Sin embargo, uno de los aspectos que ha generado repudio al interior de la institución es que pese a a haber estado complicada de salud, la joven habría sido obligada a salir a trotar en la madrugada.

En Podría Ser Peor, tomamos contacto telefónico con Christian Alveal, ex Director de Gendarmería, quien abordó este tema y opinó acerca de la situación dada a conocer el domingo recién pasado.

Alveal manifestó que “creo que siempre ha habido una genuina preocupación por lo alumnos”, añadiendo que no obstante, “hay que investigar y aclarar” lo ocurrido.

Con respecto a la lamentables circunstancias en que Ignacia perdió la vida, el ex director expresó que “es un hecho muy lamentable”. Sobre el antecedente de que ella habría sido forzada a realizar actividad física estando enferma, Christian dijo que “si eso ocurrió, es gravísimo y no se puede dejar pasar. Pero eso no está verificado tampoco”.

Finalmente, el entrevistado afirmó que “hay que respetar el reposo médico”, argumentando que no es correcto exponer a los alumnos a “situaciones críticas como esta“.